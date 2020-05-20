ΓΚΡΕΜΟΤΣΚΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΑΦΗΓΗΜΑ ΤΩΝ ΗΛΙΘΙΩΝ... ότι ο Κορονοϊός είναι μιά απλή Γρίππη...!!! Είναι 20 φορές πιο θανατηφόρος και με αποδείξεις...!!!
ΣΤΟΧΟΣ
-
15 Μαΐου
-
0
ΟΧΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΤΟ ΞΕΡΑΜΕ... ΑΛΛΑ ΕΠΕΙΔΗ ΟΙ ΟΠΑΔΟΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΝΟΪΚΟΥ ΑΦΗΓΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΥΝ ΣΥΝΕΧΩΝ ΨΕΥΔΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΤΕΕΥΤΑΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΗΠΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΝΕΙ ΓΡΙΠΠΗ ΚΑΙ ΚΟΡΟΝΟΪΟ...
ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΞΕΡΕΙΣ ΑΤΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟ ΑΠΛΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ. ΣΤΑΘΕΙΤΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΙ ΦΑΝΤΑΣΤΕΙΤΕ ΠΟΣΟΙ ΘΑ ΕΙΧΑΝ ΠΕΘΑΝΕΙ ΑΠΟ ΚΟΡΟΝΟΪΟ, ΑΝ ΕΙΧΑΝ ΝΟΣΗΣΕΙ ΟΣΟΙ ΝΟΣΗΣΑΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΓΡΙΠΠΗ...
Social Buttons