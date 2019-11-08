ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΛΑ...!!! Πάντα ήταν «τρελοί» οι πιλότοι μας...!!! ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΒΙΝΤΕΟ με μια ασύλληπτη διέλευση σα να αναδύεται από τη θάλασσα

ΣΤΟΧΟΣ - 08 Νοεμβρίου - 0
Η ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ... ΟΠΩΣ ΘΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΔΟΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΦΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ ΜΙΚΡΟΥ ΙΣΤΙΟΦΟΡΟΥ.
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ TA-7H CORSAIR ΒΓΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΟΛΕΞΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΙ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟ ΝΑ ΔΙΕΙΣΔΥΣΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΧΤΥΠΗΣΕΙ ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ!
ΓΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΦΤΙΑΓΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΑ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΙΛΟΤΟΙ ΜΑΣ. ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΕΣ ΔΙΕΛΕΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΧΡΗΣΤΕΥΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΕΧΘΡΙΚΑ ΡΑΝΤΑΡ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΧΘΡΙΚΗ ΑΕΡΑΜΥΝΑ.
ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΤΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΟΥ STOXOS.GR ΣΤΗΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΜΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ...
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