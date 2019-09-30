Όταν πετάς τέτοιες ΚΟΤΡΩΝΕΣ ξέρεις... ότι δεν θα κάνεις μόνο ζημιά αλλά μπορεί και ΝΑ ΣΚΟΤΩΣΕΙΣ...!!!

ΣΤΟΧΟΣ - 30 Σεπτεμβρίου - 0
ΔΗΘΕΝ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΚΡΗ ΜΗΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ Η ΟΡΓΗ ΤΟΥΣ, ΑΛΛΑ ΟΤΑΝ Η ΟΡΓΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗ, ΤΟΤΕ Η ΝΕΚΡΗ ΜΗΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΗΣ ΠΕΡΝΑΝΕ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΟΙΡΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΤΑΦΕΡΝΟΥΝ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΥ "ΟΡΓΙΖΟΝΤΑΙ"...
ΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΑΣ ΚΡΥΒΟΥΜΕ ΠΩΣ ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΥΑΛΟΥ ΜΑΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣΚΟΤΩΜΟ ΧΘΕΣ ΤΟ ΠΡΩΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΑΠΟ ΛΑΘΡΟΔΙΑΚΙΝΗΤΗ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΚΙ ΑΝΑΡΩΤΙΟΜΑΣΤΕ ΑΝ ΤΟ ΤΡΑΓΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΤΗΣ ΜΟΡΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ, ΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΟ ΟΤΙ ΟΙ ΛΑΘΡΟΔΙΑΚΙΝΗΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΚΟΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΕ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝ ΔΡΟΥΝ...
Social Buttons