ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟ ΚΟΜΑΝΤΟ ΜΑΣ... που έφυγε σαν σήμερα στο ναυάγιο του «ΕΞΠΡΕΣ ΣΑΜΙΝΑ» αφού είχε σώσει την ζωή ΠΟΛΛΩΝ ΑΛΛΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ!

ΣΤΟΧΟΣ - 26 Σεπτεμβρίου - 0
Στις 10:15 το βραδυ το Express Samina προσκρούει στις βραχονησίδες Πόρτες της Πάρου και μέσα σε 20 λεπτά βυθίζεται. Απο τους 510 επιβάτες του, 81 δεν καταφέρνουν να βγουν στη στεριά και πνίγονται.
Ο ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΗΤΑΝ ΣΤΟ ΚΡΕΒΑΤΙ ΚΑΙ Ο ΗΛΙΘΙΟΣ ΥΠΑΡΧΟΣ (ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΣΑΛΙΑΡΙΖΕ ΜΕ ΚΑΤΙ ΑΓΓΛΙΔΟΥΛΕΣ)
ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΘΑ ΗΤΑΝ ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΛΛΑ ΣΩΘΗΚΑΝ ΧΑΡΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΨΑΡΑΔΩΝ
ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΕΡΑΝΘΡΩΠΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΒΑΛΕ Ο ΟΠΛΙΤΗΣ Π/Ζ ΡΑΧΟΥΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑ ΣΩΣΕΙ ΠΟΛΛΟΥΣ ΣΥΝΑΘΡΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΔΕΝ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΕ ,ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΠΝΙΓΗΚΕ ΚΑΙ Ο ΙΔΙΟσ ..ΑΙΩΝΙΑ ΑΥΤΟΥ Η ΜΝΗΜΗ....
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