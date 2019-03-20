ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ... Εκδήλωση στην Ευρωβουλή για τους... τούρκους της Δυτικής Θράκης! ΣΠΕΥΔΕΙ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ο Στρατηγός Συναδινός...!!

ΣΤΟΧΟΣ - 20 Μαρτίου - 0
ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑιΚΉ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΩΡΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ "ΤΟΥΡΚΩΝ" ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ. Η ΠΡΟ0ΣΠΑΘΕΙΑ ΝΑ ΑΝΑΚΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΙΑΝΟΥΣ...
ΟΠΩΣ ΘΑ ΔΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΑΦΙΣΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΜΕΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΔΑΝΙΑ. ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΣΠΕΥΔΕΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΩΡΑ Ο ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΧΑΑΣΕΙ ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΛΙΓΗ ΩΡΑ...
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