ΤΩΡΑ... Μπολσεβίκοι ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ τηλεφωνούν στους Γονείς των Μαθητών που ΑΝΤΙΣΤΈΚΟΝΤΑΙ για την ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ και λενε ΡΟΥΦΙΑΝΙΕΣ...!!!

ΣΤΟΧΟΣ - 28 Νοεμβρίου - 0
Η ΡΟΥΦΙΑΝΙΑ ΚΑΙ Η ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΠΟΥ ΚΥΛΑΝΕ ΜΑΖΙ ΣΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΣΝ ΕΚΡΗΚΤΙΚΟ ΜΙΓΜΑ... ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΛΑΜΟΓΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΙ...
ΚΑΘΗΓΗΤΕς ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΕΙΩΝ, ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΕΧΟΥΝ ΑΡΧΙΣΕΙ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥΝ ΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΣΤΟΜΙΖΟΥΝ ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ ΡΟΥΦΙΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΨΕΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ..
ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΠΕΛΠΙΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΕΙΛΟΥΝ ΤΟΝ ΑΥΡΙΑΝΟ ΞΕΣΗΚΩΜΟ. ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΥΣ ΠΕΡΑΣΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΤΟΥΣ ΒΓΑΟΥΜΕ ΣΤΑ ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ... ΔΕΙΤΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ...
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