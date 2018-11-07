Και σιγά τον κόσμο που είχανε στο Πολυτεχνείο οι ΨΕΥΤΕΣ οι ΚΟΥΜΜΟΥΝΙΣΤΕΣ! 7 χρόνια «χούντα» κι ούτε τη μισή Πατησίων δεν μπόρεσαν να γεμίσουν

ΣΤΟΧΟΣ - 15 Νοεμβρίου - 0
ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΟΙ ΠΟΛΥΤΧΝΕΙΑΚΟΙ ΩΣ ΣΥΜΒΟΛΟ ΟΠΩΣ Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ... ΔΕΙΤΕ ΚΑΤΙ ΚΕΝΑ (ΠΕΡΙΚΥΚΛΩΜΕΝΑ) ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΡΑ ΚΟΡΥΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΕΤΣΙ; ΕΧΕΙ ΣΠΕΥΣΕΙ ΕΚΕΙ ΟΛΗ Η... ΑΘΗΝΑ...
ΑΛΛΑ ΤΙ ΛΕΜΕ...;;; ΕΧΕΙ ΣΠΕΥΣΕΙ ΟΛΗ Η ΑΘΗΝΑ ΤΩΝ 3 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΤΟΤΕ..;;; ΓΙΑΤΙ ΠΟΣΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΑΖΕΜΕΝΟΙ; Η ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΕΛΩΣ ΑΔΕΙΑ... ΟΥΤΕ ΚΑΝ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΔΕΝ ΦΤΑΝΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ. ΤΟΣΟΥΣ ΜΠΟΡΕΣΑΝ ΤΟΣΟΥΣ ΜΑΖΕΨΑΝ ΣΤΟ ΣΤΗΜΕΝΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΤΡΑΠΕΙ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΗΔΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ...
ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΕΤΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΡΗΣΕΤΕ ΕΝΑΝ ΕΝΑΝ... ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΚΑΙ ΠΕΙΤΕ ΜΑΣ ΝΟΥΜΕΡΟ.
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