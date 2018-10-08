ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ... Α Θ Α Ν Α Τ Ο Σ...!!! ΠΡΟΣΟΧΗ: Ακολουθεί σκληρή φωτογραφία και έγχρωμη: ΄Οταν ο απριλιανός Παττακός κατατρομοκρατούσε τους πολίτες στο κέντρο της Αθήνας!

ΣΤΟΧΟΣ - 08 Οκτωβρίου - 0
ΤΙ; ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΣΙ..;;; ΜΑ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΣΙ ΕΚΤΟΣ ΚΙ ΑΝ ΤΣΙΜΠΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ "ΙΣΤΟΡΙΑ" ΠΟΥ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΣΟΥ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΟΙ ΑΡΙΣΤΕΡΟΙ...
ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΑΡΙΣΤΕΡΟΙ ΠΟΥ ΤΗΝ 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΛΕΓΑΝ ΠΩΣ Η ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΟΛΕΜΗΣΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΝ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ Η "ΒΑΣΙΛΟΜΕΞΙΚΗ ΧΟΥΝΤΑ"...
ΘΑ ΑΦΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΥΣ ΝΑ ΞΑΝΑΓΡΑΨΟΥΝ ΙΣΤΟΡΙΑ; ΤΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ΕΙΝΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΑ....
Ο ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΤΤΑΚΟΣ ΠΕΡΠΑΤΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΣΠΕΥΔΟΥΝ ΝΑ ΤΟΥ ΣΦΙΞΟΥΝ ΤΟ ΧΕΡΙ... ΑΣ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ ΑΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΑΥΤΟ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑΝΤΗΔΕΣ... ΑΣ ΤΟΛΜΗΣΟΥΝ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ...
8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1912 - 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016
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