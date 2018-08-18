Λεφτά έχει θα τα ξαναφτιάξει.... Λαμπόγυαλο τα γραφεία του Σώρρα στην Ιεράπετρα!

ΣΤΟΧΟΣ - 18 Αυγούστου - 0
parakritika Επίθεση από ομάδα αγνώστων, σημειώθηκε στα γραφεία των «Ελλήνων Συνέλευσις» στην Ιεράπετρα.
Οι δράστες επιτέθηκαν με πέτρες στα γραφεία και έσπασαν την τζαμαρία ενώ για το περιστατικό ενημερώθηκε και η αστυνομία, η οποία διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών.
Δελτίο τύπου εξέδωσε ο πολιτικός φορέας Ελλήνων Συνέλευσις μετά την επίθεση με πέτρες στα γραφεία στην Ιεράπετρα.
Στην ανακοίνωση αναφέρει τα παρακάτω:
ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΦΟΡΑ ΟΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, ΕΔΡΑΣΑΝ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 400 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ».
ΣΥΓΚΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΔΕΧΘΗΚΑΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΜΕ ΠΕΤΡΕΣ ΤΑ ΞΗΜΕΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ 15-8-2018 ΑΠΟ ΑΝΑΝΔΡΑ ΔΙΠΟΔΑ. ΑΥΤΟ ΕΧΕΙ ΣΥΜΒΕΙ ΣΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 200 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.
ΕΙΝΑΙ Ο ΜΟΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΠΑΡΑΤΕΘΕΙ ΣΤΟΝ ΑΛΗΘΙΝΟ ΛΟΓΟ ΠΟΥ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΕΧΕΙ ΕΙΠΩΘΕΙ ΑΠΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ, ΜΕΤΑ ΑΠΟΤΗΝ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΜΜΑΤΟΚΡΑΤΙΑΣ.
ΟΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΑΥΤΗ ΤΗ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΙΩΝ, ΕΧΟΥΝ ΦΕΡΕΙ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ, ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Ο ΜΟΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΝΑ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΜΑΣ, ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΠΑΣΙΜΑΤΑ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΑΣ ΑΠΟ ΣΚΟΤΕΙΝΟΥΣ ΥΠΑΝΘΡΩΠΟΥΣ-ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ.
ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΜΕΤΟΝ ΠΙΟ ΚΑΘΑΡΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΜΜΑΤΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΚΗΝΙΚΟ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ.
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