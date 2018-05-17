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Πέμπτη, Μαΐου 17, 2018
Ναι, μια χαρά βλέπετε στη φωτογραφία... θα δείτε και το βίντεο και δε θα το πιστεύετε!
ΣΤΟΧΟΣ - 17 Μαΐου -
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ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ ΠΟΥΘΕΝΑ ΑΛΛΟΥ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΡΩΣΙΑ... ΣΕ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ...
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ΒΟΜΒΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΡΙΑΚΟ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ...!! ΞΕΦΤΙΛΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΓΥΦΤΟΣΚΟΠΙΑΝΟΥΣ Ο ΕΛΛΗΝΟΨΥΧΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ...!!!
Θα γίνει σεισμός,θα γίνει χαλασμός... Οι απόστρατοι αποφάσισαν κινητοποίηση και συμμετοχή στο συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης για την Μακεδονία...!!!
ΞΕΣΚΙΣΕ ΤΟΝ ΜΠΟΥΤΑΡΗ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΑΜΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ... «ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΑΝΩΝ» - ΒΙΝΤΕΟ
ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ: Άνοιξε η γη και κατάπιε το δρόμο στη Μαγνησία!
ΜΗΝ ΑΦΗΣΕΤΕ ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟΝ ΚΑΝΕΤΕ ΡΟΜΠΑ... ΔΙΑΔΩΣΤΕ... ΑΥΤΗ Η ΛΟΥΓΚΡΑ ΠΟΥ ΑΣΕΛΓΟΥΣΕ ΣΕ ΑΝΗΛΙΚΑ ΠΑΙΔΑΚΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΙ ΑΛΛΑ ΘΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΑΚΟΜΗ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ...
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