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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΣΤΟΧΟΣ»

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Πέμπτη, Μαΐου 17, 2018

Ναι, μια χαρά βλέπετε στη φωτογραφία... θα δείτε και το βίντεο και δε θα το πιστεύετε!

ΣΤΟΧΟΣ - 17 Μαΐου - 0

ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ ΠΟΥΘΕΝΑ ΑΛΛΟΥ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΡΩΣΙΑ... ΣΕ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ...










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