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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΣΤΟΧΟΣ» - Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟΨΥΧΩΝ

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Εβγαλαν και Αφίσα.... Τα ΑΠΛΥΤΑ του ΣΟΡΟΣ ανακοίνωσαν ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΝΤΙΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ στα προπυλαια ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟΥ...!!!

Εβγαλαν και Αφίσα.... Τα ΑΠΛΥΤΑ του ΣΟΡΟΣ ανακοίνωσαν ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΝΤΙΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ στα προπυλαια ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟΥ...!!!

ΣΤΟΧΟΣ - 30 Ιανουαρίου
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ΕΠΕΙΔΗ Η ΑΘΗΝΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ... ΕΠΕΙΔΗ Η ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΑΙ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ... ΚΙ ΕΠΕΙΔΗ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΘΥΜΑΤΑ.... 





ΚΑΛΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΨΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΝΤΙΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ, ΝΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙ ΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ, ΑΛΛΙΩΣ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΝΑ ΠΑΝΕ ΦΥΛΑΚΗ ΜΕ ΑΥΤΟΦΩΡΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ... ΟΠΟΙΟΣ ΚΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ...

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΦΙΣΑ ΠΟΥ ΕΒΓΑΛΑΝ...







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