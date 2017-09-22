ΠΡΟΣΟΧΗ...!! ΕΧΟΥΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΜΙΤ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΟΥ ΓΡΑΦΟΥΝ ΤΕΤΟΙΕΣ Π@Π@ΡΙΕΣ...;;;

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ΜΑΛΙΣΤΑ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΤΥΠΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΟΥΝ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΠΑΡΑΜΙΚΡΟ ΑΙΣΘΗΜΑ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ, ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΜΕ... ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΘΡΑΚΗ, ΕΠΕΙΔΗ ΤΟ ΙΡΑΚΙΝΟ ΚΟΥΡΔΙΣΤΑΝ ΚΑΝΕΙ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ...
ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΜΙΤ ΑΠΟ ΠΙΣΩ, ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ!
ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΙ Ή ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ, ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ. ΤΟ ΟΤΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΟΜΩΣ ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΙΣ ΥΠΟΨΙΕΣ ΜΑΣ...
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