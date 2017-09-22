stoxos News

22/9/17

ΠΡΟΣΟΧΗ...!! ΕΧΟΥΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΜΙΤ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΟΥ ΓΡΑΦΟΥΝ ΤΕΤΟΙΕΣ Π@Π@ΡΙΕΣ...;;;

Writen by ΣΤΟΧΟΣ - 0 Comments




ΓΙΑΤΙ ΜΟΝΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΜΙΤ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΓΡΑΦΟΥΝ ΤΕΤΟΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΤΟΣΟ ΠΡΟΒΟΚΑΤΟΡΙΚΑ... 




ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΤΙ ΛΕΝΕ... ΕΠΕΙΔΗ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΘΕΛΕΙ ΤΟ ΚΟΥΡΔΙΣΤΑΝ (ΑΥΤΟ ΛΕΝΕ) ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΘΕΛΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ... ΛΕΣ ΚΑΙ ΜΑΣ ΝΟΙΑΖΕΙ ΤΙ ΘΕΛΕΙ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΙ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ, ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...

ΜΑΛΙΣΤΑ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΤΥΠΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΟΥΝ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΠΑΡΑΜΙΚΡΟ ΑΙΣΘΗΜΑ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ, ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΜΕ... ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΘΡΑΚΗ, ΕΠΕΙΔΗ ΤΟ ΙΡΑΚΙΝΟ ΚΟΥΡΔΙΣΤΑΝ ΚΑΝΕΙ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ...

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΜΙΤ ΑΠΟ ΠΙΣΩ, ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ!

ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΙ Ή ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ, ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ. ΤΟ ΟΤΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΟΜΩΣ ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΙΣ ΥΠΟΨΙΕΣ ΜΑΣ...
« PREV
NEXT »

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Εγγραφή σε: Σχόλια ανάρτησης ( Atom )