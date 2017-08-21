ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΩΡΑ... ΑΠΕΛΠΙΣΜΕΝΟΙ ΡΩΣΟΔΟΥΛΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΨΕΥΤΙΚΗ ΕΙΔΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2015 ΟΤΙ ΔΗΘΕΝ Η ΡΩΣΙΑ ΕΠΙΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ...!!!

Writen by ΣΤΟΧΟΣ 10:12 μ.μ. - 0 Comments
ΑΥΤΑ ΕΛΕΓΑΝ ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΑ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΔΕΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΘΗΚΑΝ ΑΛΛΑ ΕΓΙΝΑΝ ΚΑΙ ΡΕΖΙΛΙ ΤΩΝ ΣΚΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΗΔΗ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ...
ΚΙ ΑΥΤΟ ΟΙ ΑΠΕΛΠΙΣΜΕΝΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΣΛΑΒΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΕΓΚΕΦΑΛΟΙ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΠΟΥ ΕΣΚΑΣΕ Η ΕΙΔΗΣΗ ΟΤΙ ΙΡΑΝ ΚΑΙ ΡΩΣΙΑ ΕΔΩΣΑΝ ΤΟ ΟΚ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΑΝΑ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΝΑ ΕΠΙΤΕΘΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΚΟΥΡΔΟΥΣ...
ΤΟΣΟ ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΙ, ΤΟΣΟ ΞΕΦΤΙΛΙΣΜΕΝΟΙ.., ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΣΟ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΤΕΛΙΚΑ..;;;
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΙΔΗΣΗ: ΤΑ ΞΕΠΟΥΛΗΣΑΝ ΟΛΑ ΟΙ ΡΩΣΟΙ...!!! ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΡΑΝΟΥΣ ΕΔΩΣΑΝ ΤΟ ΟΚ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΝΑ ΕΙΣΒΑΛΕΙ ΣΤΙΣ ΚΟΥΡΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΣΥΡΙΑΣ! ΠΩΣ ΘΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΟΥΝ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ...;;;
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