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21/8/17

ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΩΡΑ... ΑΠΕΛΠΙΣΜΕΝΟΙ ΡΩΣΟΔΟΥΛΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΨΕΥΤΙΚΗ ΕΙΔΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2015 ΟΤΙ ΔΗΘΕΝ Η ΡΩΣΙΑ ΕΠΙΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ...!!!

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Αποτέλεσμα εικόνας για ΠΟΥΤΙΝ ΕΡΝΤΟΓΑΝ





 ΑΥΤΑ ΕΛΕΓΑΝ ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΑ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΔΕΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΘΗΚΑΝ ΑΛΛΑ ΕΓΙΝΑΝ ΚΑΙ ΡΕΖΙΛΙ ΤΩΝ ΣΚΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΗΔΗ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ... 

ΕΔΩ ΚΑΙ ΛΙΓΗ ΩΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΑ ΜΠΛΟΓΚ ΠΟΥ ΠΑΡΑΣΥΡΟΥΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΑ ΑΛΛΑ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΟΤΙ ΔΗΘΕΝ Η ΡΩΣΙΑ ΕΠΙΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ... ΑΝ GOOGLAΡETE ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΥΝ ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ ΘΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΤΕ ΟΤΙ ΠΡΟΚΑΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΑΠΟ ΡΩΣΟΦΙΛΑ ΣΑΪΤ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΑ ΔΙΑΨΕΥΤΗΚΑΝ ΚΑΙ ΤΟΤΕ..

 ΚΙ ΑΥΤΟ ΟΙ ΑΠΕΛΠΙΣΜΕΝΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΣΛΑΒΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΕΓΚΕΦΑΛΟΙ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΠΟΥ ΕΣΚΑΣΕ Η ΕΙΔΗΣΗ ΟΤΙ ΙΡΑΝ ΚΑΙ ΡΩΣΙΑ ΕΔΩΣΑΝ ΤΟ ΟΚ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΑΝΑ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΝΑ ΕΠΙΤΕΘΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΚΟΥΡΔΟΥΣ...

 ΤΟΣΟ ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΙ, ΤΟΣΟ ΞΕΦΤΙΛΙΣΜΕΝΟΙ.., ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΣΟ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΤΕΛΙΚΑ..;;;

 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΙΔΗΣΗ: ΤΑ ΞΕΠΟΥΛΗΣΑΝ ΟΛΑ ΟΙ ΡΩΣΟΙ...!!! ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΡΑΝΟΥΣ ΕΔΩΣΑΝ ΤΟ ΟΚ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΝΑ ΕΙΣΒΑΛΕΙ ΣΤΙΣ ΚΟΥΡΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΣΥΡΙΑΣ! ΠΩΣ ΘΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΟΥΝ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ...;;;
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