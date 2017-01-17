ΛΙΓΟ ΤΣΙΠΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΟΠΟ...;;; ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΜΗΤΕΡΑΣ ΜΑΘΗΤΗ: ΑΛΒΑΝΟΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΤΟ 38ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ!..

Writen by ΣΤΟΧΟΣ 10:30 μ.μ. - 0 Comments
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΡΧΕΙ; ΜΑΛΛΟΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΥΠΗΡΧΕ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΡΩΪ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΘΑ ΗΤΑΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ!
Δώρα Γιαννακοπούλου
Μητέρα μαθητή»
ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΑ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΑΣ ΠΟΥΜΕ ΜΟΛΙΣ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ Η ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΣΕ ΤΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΕΜΕΙΣ ΠΛΗΡΩΣΑΜΕ ΚΑΙ ΘΑ ΞΑΝΑΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΧΑΙΡΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΟΙ ΕΙΣΑΓΩΜΕΝΟΙ...!!
(Η καταγγελία από το http://skeftomasteellhnika.blogspot.gr)
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