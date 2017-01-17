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17/1/17

ΛΙΓΟ ΤΣΙΠΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΟΠΟ...;;; ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΜΗΤΕΡΑΣ ΜΑΘΗΤΗ: ΑΛΒΑΝΟΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΤΟ 38ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ!..

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ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΡΧΕΙ; ΜΑΛΛΟΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΥΠΗΡΧΕ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΡΩΪ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΘΑ ΗΤΑΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ!




«Καταγγέλλω ότι εδώ και μια εβδομάδα, δηλαδή από 10-1-2017 το 38ο Γυμνάσιο και Λύκειο Αθηνών (επί της Ευελπίδων) τελεί υπό κατάληψη. Το έχει καταλάβει μια ασήμαντη αριθμητικά ομάδα των 5 ατόμων, εκ των οποίων οι 4 είναι Αλβανοί.... Η κατάντια σε όλο της το μεγαλείο…

Δώρα Γιαννακοπούλου
Μητέρα μαθητή»

ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΑ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΑΣ ΠΟΥΜΕ ΜΟΛΙΣ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ Η ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΣΕ ΤΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΕΜΕΙΣ ΠΛΗΡΩΣΑΜΕ ΚΑΙ ΘΑ ΞΑΝΑΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΧΑΙΡΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΟΙ ΕΙΣΑΓΩΜΕΝΟΙ...!!

(Η καταγγελία από το http://skeftomasteellhnika.blogspot.gr)
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