ΘΑ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΛΙΓΟ ΤΗΝ ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΣΑΣ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΕΙ.... ΠΟΙΑ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΒΓΗΚΕ ΜΙΣ ΕΛΣΙΝΚΙ (ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ ΛΕΜΕ) 2017 ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ...;;;
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9:20 π.μ.
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ΑΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΜΑΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΑΚΙ ΘΑ ΤΟ ΠΑΡΕΙ ΑΜΕΣΩΣ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΚΡΑΤΑΜΕ ΣΕ ΑΓΩΝΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΣΑΝ ΝΑ ΜΑΝΤΕΨΟΥΝ....
ΚΑΙ ΝΑΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ "ΝΕΟΣΟΥΗΔΕΖΑ" ΠΟΥ ΜΑΛΛΟΝ ΣΤΑ ΚΑΛΛΙΣΤΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΑΓΕΤΑΙ ΑΥΤΗ Ή ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ ΟΥΤΕ ΑΠ' ΕΞΩ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΝΟΥΣΕ...
ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ ΟΜΩΣ ΠΟΥ Ο ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΗΓΕΝΩΝ ΕΧΕΙ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕΙ ΚΑΤΑ ΚΡΑΤΟΣ, ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΣΑΙ ΦΙΝΛΑΝΔΗ «ΠΑΠΠΟΥ ΠΡΟΣ ΠΑΠΠΟΥ» ΟΠΩΣ ΛΕΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙΣ ΕΝΑΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΟΜΟΡΦΙΑΣ...
ΑΚΟΜΗ ΚΙ ΑΝ ΔΕΝ ΒΛΕΠΕΣΑΙ...
ΠΑΡΤΕ ΚΑΙ ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΝΙΚΗΤΡΙΑΣ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΚΙ ΑΠΟ ΚΑΤΩ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΜΑΖΙ... ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΜΙΑ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΙ ΠΡΑΓΜΑ ΜΙΛΑΜΕ...
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