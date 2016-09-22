ΣΚΑΣΕ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΕ Μ@Λ@ΚΑ ΕΛΛΗΝΑ! Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΠΟΥ ΣΟΥ ΕΚΡΥΨΑΝ ΣΤΑ ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ...!!! ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΣΤΟΧΟΣ» - ΠΕΜΠΤΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 - ΑΡ.Φ. 774 (1572)

Writen by ΣΤΟΧΟΣ 11:10 μ.μ. - 0 Comments
Στην Κύπρο η διάθεση γίνεται από ΟΛΑ τα σημεία διάθεσης Ελλαδικού τύπου. Η ανάρτηση της εφημερίδας ΣΑΣ είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ και σε εμφανές σημείο τουλάχιστον κατά την πρώτη ημέρα της κυκλοφορίας της. Αν δεν βρείτε τον "ΣΤΟΧΟ" ενημερώστε μας στο stoxos@gmail.com
ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΤΟΝ "ΣΤΟΧΟ"
ΑΚΟΜΗ ΣΤΟΝ ΣΤΟΧΟ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ...
ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΟΣ ΩΣ ΜΕΓΑΣ ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Ο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ! Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΛΑΤΡΕΨΕ ΤΗΝ 21Η ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣ ΑΦΗΣΟΥΝ ΤΑ ΣΑΠΙΑ ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΟΙ ΣΥΡΙΖΑΙΟΙ ΔΕΣΠΟΤΑΔΕΣ!
«ΡΑΤΣΙΣΤΗΣ» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ! ΤΟΝ ΑΔΕΙΑΣΕ Ο ΚΟΥΛΗΣ! ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΝΟΥΔΟΥΛΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΞΕΝΟΦΟΒΙΚΟΙ ΑΝ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΚΟΛΛΗΣΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΕΛΟΝΟΣΙΑ...
ΝΑ ΠΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ «ΧΑΛΑΛ» ΕΞΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΡΑΓΔΑΙΑ ΤΟ ΙΣΛΑΜ! ΤΡΕΧΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ... ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ...
ΤΑ «ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΟΥΛΑ» ΣΤΟ «ΑΝΑΤΟΛΙΑ» ΜΕΓΑ ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΗ ΜΠΟΥΤΑΡΗ! ΓΙΑΤΙ ΟΧΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΒΡΑΪΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ!
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΕ ΓΙΑΤΙ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΗΘΗΚΕΣ ΓΙ’ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ; ΕΔΩ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΙ ΣΕ ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΓΑΠΗΣΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΛΑΘΡΟ…!!!
ΘΑ ΠΑΘΕΙ Η ΜΕΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥ ΖΕΪΜΠΕΚ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΛΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ! ΕΤΡΕΞΕ ΜΑΖΙ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΨΥΧΟΥΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΞΕΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΠΑΪΡΑΜ
ΕΧΕΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕΙ ΤΟ ΘΡΑΣΟΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΟΨΥΧΩΝ! ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΡΑΚΗ ΣΤΟΥΣ ΓΚΡΙΖΟΥΣ ΛΥΚΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΟΡΤΑΣΟΥΝ ΜΑΖΙ ΤΗΝ... ΝΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ! ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΦΑΤΣΕΣ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΩΝ ΓΚΡΙΖΩΝ ΛΥΚΩΝ
ΔΙΑΛΥΘΗΚΑΝ ΟΙ ΓΥΦΤΟΣΚΟΠΙΑΝΟΙ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΣΥΝΩΜΟΤΕΣ ΤΟΥ «ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΤΟ ΞΟΥ» - ΑΓΝΟΕΙΤΑΙ ΚΑΙ Ο ΠΑΒΛΟΦ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ!
ΣΕ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΒΑΛΟΥΝ ΤΟ ΣΚΛΑΒΩΜΕΝΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΜΑΣ! ΤΟΥΡΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΤΩΡΑ ΒΛΕΠΕΙ ΡΩΣΙΚΗ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΜΠΛΟΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΜΕ ΤΗΝ CIA!
ΕΒΓΑΛΑΝ… ΧΑΦΙΕ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟ ΣΤΟ ΚΕΤΘ ΑΥΛΩΝΑ! ΑΝΕΝΟΧΛΗΤΟΙ ΟΠΩΣ ΠΑΝΤΑ... ΕΠΕΛΑΣΗ ΣΤΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΕΚΑΝΑΝ ΟΙ ΓΝΩΣΤΟΙ ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ ΠΑΝΕ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΝΟΜΑ! ΣΤΗΝΟΥΝ «ΣΠΙΤΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ» ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ! ΕΣΩΣΕ ΤΟ ΓΟΗΤΡΟ ΜΑΣ ΜΙΑ ΓΑΛΛΙΔΑ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΙΝΑ…!!!
ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΕΙΧΑΝΕ ΕΥΓΕΝΕΣ ΚΙΝΗΤΡΟ ΟΤΑΝ ΜΑΣ ΕΞΟΝΤΩΝΑΝ ΤΟ 1922!!! ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΑΠΟΨΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΒΡΑΙΟΔΟΥΛΗ «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΓΚΑΦΑ ΠΕΛΕΓΡΙΝΗ…
ΕΝΩ ΕΜΕΙΝΑΝ ΕΚΤΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 35.000 ΠΑΙΔΙΑ! ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΠΑΙΔΩΝ!
ΣΥΝΔΡΑΜΕΙ ΤΟΥΣ ΑΛΒΑΝΟΥΣ Ο ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΚΟΡΟΣ!
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗ ΧΕΙΜΑΡΡΑ: ΚΛΟΥΒΑ ΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΡΥΜΑΔΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΧΤΟΥΝ ΟΙ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΕΣ ΤΟ ΚΛΕΨΙΜΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΤΟΥΣ!
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