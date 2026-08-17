ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΒΙΩΣΗ... Πεζοναύτες πίνουν αίμα κόμπρας και τρώνε σκορπιούς και φίδια (βίντεο)

Μαθήματα επιβίωσης στη ζούγκλα παρέδωσε, στο πλαίσιο της ετήσιας άσκησης Cobra Gold, στα περίχωρα της Μπανγκόκ, αξιωματικός του στρατού τη...

Μαθήματα επιβίωσης στη ζούγκλα παρέδωσε, στο πλαίσιο της ετήσιας άσκησης Cobra Gold, στα περίχωρα της Μπανγκόκ, αξιωματικός του στρατού της Ταϊλάνδης αφού μπροστά σε πεζοναύτες από τις ΗΠΑ και την Ταϊλάνδη, ο αξιωματικός έδειξε πως μπορούν να πλησιάσουν μία επικίνδυνη κόμπρα και στη συνέχεια να… τραφούν από αυτή.Ακόμα, έφαγαν σκορπιούς και φίδια.Δείτε το βίντεο: