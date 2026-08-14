Πρόεδρος του Λιβάνου: «Η Χεζμπολάχ είναι ο καρκίνος από τον οποίο υποφέρει ο Λίβανος... πρέπει να καταστραφεί»

Σε συνάντηση στο Λευκό Οίκο πριν από λίγες εβδομάδες, ο Πρόεδρος Ζοζέφ Αούν χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα για να περιγράψει την επίδραση τη...

Σε συνάντηση στο Λευκό Οίκο πριν από λίγες εβδομάδες, ο Πρόεδρος Ζοζέφ Αούν χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα για να περιγράψει την επίδραση της υποστηριζόμενης από το Ιράν ένοπλης οργάνωσης στη χώρα του.Ο Πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν προέβη σε μια ασυνήθιστα ωμή αποτίμηση της Χεζμπολάχ κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο πριν από μερικές εβδομάδες, σύμφωνα με δημοσιεύματα των λιβανικών μέσων ενημέρωσης.Η λιβανική καθημερινή εφημερίδα Αλ-Ακμπάρ, η οποία θεωρείται προσκείμενη στη Χεζμπολάχ και στον σιιτικό άξονα, μετέδωσε λεπτομέρειες για το διάλογο που έλαβε χώρα κατά την επίσκεψη του Αούν στην Ουάσιγκτον.Στη συνομιλία αυτή, ο Λιβανέζος ηγέτης φέρεται να χρησιμοποίησε σκληρές ιατρικές παρομοιώσεις για να περιγράψει την παρουσία της υποστηριζόμενης από το Ιράν τρομοκρατικής οργάνωσης στη χώρα του.«Η Χεζμπολάχ είναι ο καρκίνος από τον οποίο υποφέρει ο Λίβανος», είπε ο Αούν στον Τραμπ, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα.«Δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με παυσίπονα, ημιτελείς λύσεις ή αποτυχόντες διαλόγους, παρά μόνο μέσα από την πλήρη καταστροφή της!»Η σφοδρή αυτή γλώσσα σηματοδοτεί μια σημαντική δημόσια στάση από τον Πρόεδρο του Λιβάνου απέναντι στην ισχυρή σιιτική πολιτοφυλακή, η οποία διατηρεί ένοπλη παρουσία στη χώρα και ασκεί σημαντική πολιτική επιρροή.Η Χεζμπολάχ, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως τρομοκρατική οργάνωση από τις Ηνωμένες Πολιτείες και αρκετές άλλες χώρες, αποτελεί εδώ και καιρό κυρίαρχη δύναμη στην πολιτική και κοινωνική ζωή του Λιβάνου.