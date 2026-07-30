H μειονοτική εκπαίδευση στη Θράκη: H Ελλάδα τηρεί όσα οφείλει με βάση τις συνθήκες, η Τουρκία μόνο καταπατά δικαιώματα και απο πάνω διαμαρτύρεται…

Του Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΪΔΑ* – Αθήνα Υπάρχει στη λεκάνη της Μεσογείου άλλη χώρα πλην της Τουρκίας, η οποία να διαμαρτύρεται συστηματικά κα...

Υπάρχει στη λεκάνη της Μεσογείου άλλη χώρα πλην της Τουρκίας, η οποία να διαμαρτύρεται συστηματικά και έντονα για την παραβίαση των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου και των Διεθνών Συνθηκών, τη στιγμή που μόνον η ίδια προβαίνει σε τέτοιες κατάφωρες και βάναυσες παραβιάσεις εις βάρος όμορων κρατών της;Υπάρχει στον πλανήτη Γη άλλη χώρα πλην της Τουρκίας, η οποία να κατέχει παρανόμως από το 1974 έως και σήμερα το 37% των εδαφών ενός κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (δηλ. της Κυπριακής Δημοκρατίας) και ταυτοχρόνως να μην αναγνωρίζει την υπόσταση αυτού του κράτους-μέλους αλλά να διεκδικεί τη δική του ένταξη (καθώς και του ψευδοκράτους που δημιουργήθηκε με τη στρατιωτική εισβολή και με τον συστηματικό εποικισμό) στην Ε.Ε., προκειμένου να αποκομίσει πολιτικά και οικονομικά οφέλη, μολονότι ούτε τις αξίες και τις αρχές του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού ασπάζεται ούτε πολιτισμικά ανήκει καθ’ οιανδήποτε έννοια στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια;Υπάρχει στον πλανήτη Γη άλλη χώρα πλην της Ελλάδος, η οποία διαρκώς να εγκαλείται και μόνο να απαντά -και αυτό με μια «αβρότητα» προσβλητική για την ίδια και αναποτελεσματική για την ανάδειξη της αλήθειας- στις ανυπόστατες, ανιστόρητες, παράλογες και προκλητικότατες αιτιάσεις μιας όμορης χώρας (δηλ. της Τουρκίας, αλλά ενίοτε και της Αλβανίας και της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας), τη στιγμή που βάσει της αμείλικτης ιστορικής αλήθειας και του Διεθνούς Δικαίου θα έπρεπε η ίδια να καταγγέλλει με δριμύτητα την απολύτως έκνομη, οργανωμένη και εκδηλούμενη με τρόπο συστηματικό και μεθοδευμένο επί δεκαετίες συμπεριφορά της όμορης αυτής χώρας εις βάρος της;Η πρόσφατη ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών αναφορικά με τη λειτουργία των μειονοτικών σχολείων στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ Θράκη θα μπορούσε απλώς να χαρακτηριστεί ως απολύτως αβάσιμη και ανούσια, εάν δεν ήταν μέρος και έκφραση του μακρόπνοου και άρτια καταρτισμένου σχεδίου της Άγκυρας να αναθεωρήσει προς όφελός της και κατά παράβαση της ιστορικής αλήθειας, της πραγματικότητας και της κοινής λογικής τη Συνθήκη της Λωζάννης.Για μία ακόμα φορά το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών αποδεικνύει ότι δεν αντέχει να αναγιγνώσκει -πόσο μάλλον να σέβεται- το επίσημο κείμενο της Συνθήκης της Λωζάννης και υιοθετεί τις διατυπώσεις και το πνεύμα των προπαγανδιστικών κιταπιών (τουρκιστί kitap) του τουρκικού κράτους, το οποίο στις αρχές του 20ου αιώνα οργάνωσε και εκτέλεσε συστηματικές γενοκτονίες λαών γηγενών στην Ανατολική Θράκη, στον Εύξεινο Πόντο και στη Μικρά Ασία (Ελλήνων, Αρμενίων, Ασσυρίων κ.ά.), ενώ ακόμα και σήμερα τις αρνείται και εξακολουθεί να εφαρμόζει πολιτική εξαφάνισης των εναπομεινάντων μνημείων -πρωτίστως και κυρίως των θρησκευτικών- των γηγενών αυτών λαών.Υπάρχει άραγε ανά τον πλανήτη Γη έγκριτος διπλωμάτης, ο οποίος να αγνοεί ότι βάσει της Συνθήκης της Λωζάννης στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ Θράκη υπάρχει μόνο ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ (ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗ) ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ, η οποία μάλιστα αποτελείται από τρεις εθνοτικές ομάδες (Τουρκόφωνους, Πομάκους και Ρομά);Υπάρχει στον πλανήτη Γη έγκριτος διπλωμάτης, ο οποίος να αγνοεί ότι βάσει της Συνθήκης της Λωζάννης στην Κωνσταντινούπολη, στην Ίμβρο και στην Τένεδο υπάρχει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ;Ακόμα και οι ίδιοι οι Τούρκοι διπλωμάτες, ανεξαρτήτως των ανιστόρητων θέσεων και των ψευδαισθήσεων του τουρκικού κράτους (και του πολιτικο-στρατιωτικού κατεστημένου και παρακράτους), τις οποίες είναι υποχρεωμένοι να προωθούν στον δημόσιο λόγο τους, γνωρίζουν πολύ καλά ότι η μόνη μειονότητα στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ Θράκη είναι ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ (ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗ), ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΡΕΙΣ ΕΘΝΟΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ και ΌΧΙ ΕΘΝΙΚΗ (πόσο μάλλον Τουρκική).Και αυτό διότι οι συντάκτες της Συνθήκης της Λωζάννης γνώριζαν και αναγνώρισαν την αλήθεια ότι η μειονότητα αποτελείται από τουρκόφωνους ΈΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ, από Πομάκους ΈΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ και από ΡΟΜΑ ΈΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ.Οι Τούρκοι διπλωμάτες, ανεξαρτήτως των ανιστόρητων θέσεων και των ψευδαισθήσεων του τουρκικού κράτους (και του πολιτικο-στρατιωτικού κατεστημένου και παρακράτους), τις οποίες είναι υποχρεωμένοι να προωθούν στον δημόσιο λόγο τους, γνωρίζουν πολύ καλά ότι η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ (ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗ) ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ απολαμβάνει όχι μόνον την ισοπολιτεία και την ισονομία που προβλέπει η Ελληνική και η Διεθνής Νομοθεσία, αλλά και προνομιακή μεταχείριση σε σχέση με τους υπόλοιπους Έλληνες πολίτες.Εξ ου και από την υπογραφή της Συνθήκης της Λωζάννης έως σήμερα η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ (ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗ) ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Θράκης δεν έχει μειωθεί αριθμητικώς, ενώ η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ της Κωνσταντινουπόλεως, της Ίμβρου και της Τενέδου έχει σχεδόν εξαφανιστεί εξαιτίας της συστηματικής και οργανωμένης πολιτικής, την οποία επί πολλές δεκαετίες εφαρμόζει το τουρκικό κράτος με σκοπό την εκρίζωση των γηγενών Ελλήνων (και όχι μόνον) από τη γη των προγόνων τους.Στο πλαίσιο αυτό επιβάλλεται να υπενθυμίσει κάποιος στην Άγκυρα ότι οι ΕΠΙΣΗΜΟΙ εκπρόσωποι της ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗΣ) ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Θράκης έχουν επανειλημμένως καταγγείλει τη συστηματική προσπάθεια του τουρκικού κράτους διά ανεπίτρεπτων, ενίοτε και παράνομων, μεθοδεύσεων του τουρκικού προξενείου Θράκης να οικειοποιηθεί τη ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ (ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗ) ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ και να αλλοιώσει την πραγματική φυσιογνωμία της, προκειμένου να προωθήσει τους αναθεωρητικούς στόχους της εις βάρος της Ελλάδος.Οι ΕΠΙΣΗΜΟΙ εκπρόσωποι της ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗΣ) ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Θράκης κατ’ επανάληψη έχουν δηλώσει ρητά και κατηγορηματικά ότι είναι υπερήφανοι για την ελληνική τους υπηκοότητα και ότι απολαμβάνουν πλήρη ισονομία και ισοπολιτεία.Εξ ου, άλλωστε, και ουδέποτε επέλεξαν την εκούσια μετοίκησή τους στην Τουρκία, όπως συνέβη με πολλές χιλιάδες Ελλήνων της Κωνσταντινουπόλεως, της Ίμβρου και της Τενέδου, οι οποίοι εξαναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη γη των προγόνων τους και να μετοικήσουν στην Ελληνική Επικράτεια, επειδή ακριβώς αδυνατούσαν να υπομείνουν άλλο τη βάναυση παραβίαση ακόμα και των πλέον στοιχειωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους από το επίσημο τουρκικό κράτος.Η Ελληνική Πολιτεία, σεβόμενη πρωτίστως τις αρχές και τις αξίες του Ελληνικού Πολιτισμού αλλά και τις δεσμεύσεις της (αυτές απορρέουν από το Διεθνές Δίκαιο και από τις Διεθνείς Συνθήκες που έχει συνυπογράψει), μεριμνά με τρόπο υποδειγματικό για τη μειονοτική δημόσια εκπαίδευση στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ Θράκη.Μάλιστα, μεριμνά πολύ περισσότερο από ό, τι πράττει για τη δημόσια εκπαίδευση στις υπόλοιπες περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας.Η αναντίρρητη αυτή πραγματικότητα προκύπτει αβίαστα και από τη σύγκριση του απαιτούμενου ελάχιστου αριθμού μαθητών για τη λειτουργία ενός δημοσίου σχολείου στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ Θράκη και στην υπόλοιπη Ελληνική Επικράτεια. Θα πρέπει ασφαλώς να επισημανθεί και το λογικό, προφανές και αυτονόητο ότι η δαπάνη για την εύρυθμη λειτουργία των δημοσίων αυτών μειονοτικών σχολείων βαρύνει την Ελληνική Πολιτεία.Την ίδια στιγμή τα σχολεία της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ στην Κωνσταντινούπολη, στην Ίμβρο και στην Τένεδο έχουν συρρικνωθεί τραγικά και, όσα εξ αυτών εξακολουθούν να παραμένουν ανοικτά, το οφείλουν στις υπεράνθρωπες προσωπικές προσπάθειες και στον (όχι πάντοτε ακίνδυνο) αγώνα χαρισματικών και εμπνευσμένων μελών της γηγενούς Ελληνικής Κοινότητας -οι εξαιρετικοί αυτοί Ρωμιοί δεν περιφέρονται στα ελληνικά τηλεοπτικά δίκτυα και δεν διαφημίζουν με φαινομενική σεμνότητα την προσφορά τους στον Ελληνισμό- στην πατρική φροντίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου και στον πηγαίο πατριωτισμό ορισμένων νέων Εθνικών Ευεργετών από τη Μητέρα Ελλάδα.Στο σημείο αυτό επιβάλλεται να υπενθυμιστεί ότι η Θεολογική Σχολή της Χάλκης παραμένει κλειστή από το 1971 με απόφαση του τουρκικού κράτους, κατά παράβαση κάθε έννοιας θρησκευτικής ελευθερίας και παρά την επίσημα εκπεφρασμένη βούληση περί επαναλειτουργίας της Σχολής τόσο από τις ΗΠΑ όσο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση.Ας μην γελιόμαστε όμως! Σύμφωνα με πλήθος άρθρων επί σειρά ετών στον τοπικό Τύπο της Θράκης, αλλά και σε αθηναϊκά ΜΜΕ πανελλήνιας εμβέλειας, πίσω από κάθε ανυπόστατη, συκοφαντική και συνάμα εξοργιστική αιτίαση εις βάρος της Ελληνικής Πολιτείας για υποτιθέμενες παραβιάσεις των δικαιωμάτων της ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗΣ) ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Θράκης υποκρύπτεται το Τουρκικό Προξενείο στη Θράκη (Κομοτηνή).Εξαιτίας μίας πολύ κακώς νοούμενης πολιτικής (άμετρης) ανοχής και κατευνασμού της διαχρονικώς αναθεωρητικής Τουρκίας εκ μέρους της Ελληνικής Πολιτείας, η διπλωματική αντιπροσωπία της Τουρκίας στη Θράκη, πάντα κατά τον τοπικό τύπο, προωθεί επί δεκαετίες τους (αναθεωρητικούς) πολιτικούς στόχους του τουρκικού κράτους επί ελληνικού εδάφους κατά παράβαση φυσικά των κανόνων συμπεριφοράς που επιτάσσουν η Σύμβαση της Βιέννης περί Διπλωματικών Σχέσεων (1961), το εθιμικό δίκαιο και οι διμερείς συμφωνίες μεταξύ κρατών που διατηρούν διπλωματικές σχέσεις μεταξύ τους.Επιβάλλεται, επομένως, η Ελληνική Πολιτεία να αναθεωρήσει τη στάση της και να καταστήσει σαφές στο τουρκικό κράτος ότι οφείλει να σέβεται και να τηρεί απαρεγκλίτως τους ίδιους κανόνες, τους οποίους σέβονται και τηρούν όλα τα πολιτισμένα κράτη, τα οποία διατηρούν διπλωματικές σχέσεις με την Ελληνική Δημοκρατία.Η Ελληνική Πολιτεία ασφαλώς και γνωρίζει τους ενδεδειγμένους τρόπους, για να το επιτύχει αυτό, ούτως ώστε η λειτουργία κάθε ξένης διπλωματικής αποστολής εντός της Ελληνικής Επικράτειας να προωθεί το καλό πνεύμα συνεργασίας μεταξύ των λαών, να μην υπονομεύει την κοινωνική ειρήνη και να μην υποσκάπτει το εθνικό μας συμφέρον.* Δρ. Κωνσταντίνος ΠαΐδαςΚαθηγητής του ΕΚΠΑ