Πρόεδρος Κρύας Βρύσης: «Οι νεκροί βρέθηκαν στον κεντρικό δρόμο για Μέλαμπες - Υπάρχουν τραυματίες»

Ανεξέλεγκτη καίει η φωτιά στο Ρέθυμνο όπου βρήκαν τραγικό θάνατο την Τετάρτη (29/7) οι δύο πυροσβέστες σύμφωνα με τον πρόεδο της κοιν...

Ανεξέλεγκτη καίει η φωτιά στο Ρέθυμνο όπου βρήκαν τραγικό θάνατο την Τετάρτη (29/7) οι δύο πυροσβέστες σύμφωνα με τον πρόεδο της κοινότητας Κρύας Βρύσης Σήφη Βουβουράκη ο οποίος βρίσκεται στο σημείο.Όπως αποκάλυψε οι άτυχοι πυροσβέστες βρέθηκαν, όπως όλα δείχνουν, εκτός του οχήματος.«Βρέθηκαν στον κεντρικό δρόμο που πάει για Μέλαμπες. Εκεί εγκλωβίστηκαν», είπε μιλώντας στην ΕΡΤ, χωρίς να μπορεί να κρύψει την συντριβή του για το τραγικό γεγονός.«Ας καούν όλα όχι ανθρώπινες ζωές», ανέφερε χαρακτηριστικά.Εκτός από τους δύο νεκρούς υπάρχουν και δύο τραυματίες. Πρόκειται για πολίτες που βοηθούν στην κατάσβεση.Αναφορικά με την κατάσταση στο μέτωπο της φωτιάς είπε ότι η κατάσταση είναι πάρα παρά πολύ δύσκολη καθώς η φωτιά καίει προς όλες τις κατευθύνσεις και ότι έχει φτάσει στα πρώτα σπίτια του χωριού.«Το μέτωπο είναι πάνω από 15 χιλιόμετρα. Πνέουν βόρειοι άνεμοι», πρόσθεσε.