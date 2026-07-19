Τραγωδία στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης: Απανθρακώθηκε οδηγός μετά από σφοδρή πρόσκρουση ΙΧ σε κολόνα της ΔΕΗ

Σορός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε το βράδυ της Κυριακής (19/07) κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς σε επι...



Η σορός παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία της ταυτότητας του θύματος.



Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, καθώς και τα αίτια θανάτου του ατόμου που εντοπίστηκε στο σημείο.



Σορός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε το βράδυ της Κυριακής (19/07) κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς σε επιβατικό αυτοκίνητο και χαμηλή βλάστηση, στον παράδρομο της Εγνατίας Οδού, στη θέση Μαυραχώματα, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το περιστατικό λίγο μετά τις 20:00 και στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα 12 πυροσβέστες με πέντε οχήματα.Το επιβατικό αυτοκίνητο, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και η τρελή πορεία του σταμάτησε με σφοδρότητα πάνω σε κολόνα της ΔΕΗ - ​Αμέσως μετά τη σύγκρουση, προκλήθηκε μεγάλη πυρκαγιά