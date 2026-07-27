Η Ουάσιγκτον προειδοποιεί το Κίεβο να απόσχει από επιθέσεις στον Εύξεινο Πόντο

Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών προειδοποίησε την Ουκρανία να απόσχει από επιθέσεις σε μη ρωσικά πλοία στον Εύξεινο Πόντο, μετά από ...









Το ρωσικό λιμάνι του Νοβοροσίσκ χρησιμεύει ως βασικός κόμβος εξαγωγής πετρελαίου και αποτελεί τον τερματικό σταθμό του αγωγού Caspian, ενός δικτύου που αντιπροσωπεύει περίπου το 2% της ημερήσιας προσφοράς πετρελαίου στον κόσμο.



Η Chevron κατέχει μερίδιο 15% στον αγωγό Caspian, ο οποίος μεταφέρει πετρέλαιο από τα τρία μεγαλύτερα κοιτάσματα μέσω του Καζακστάν και της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα.



Η αμερικανική εταιρεία κατέχει επίσης το 50% του κοιτάσματος Tengiz, το οποίο αντιπροσωπεύει περίπου το 12% της παγκόσμιας παραγωγής αργού πετρελαίου της Chevron.



Παρόλο που ο αγωγός και τα πετρελαϊκά πεδία είναι φυσικά άθικτα, οι πρόσφατες επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν περιορίσει την ικανότητα φόρτωσης αργού πετρελαίου στον τερματικό σταθμό του Νοβοροσίσκ, αναγκάζοντας το Καζακστάν να μειώσει την παραγωγή πετρελαίου λόγω περιορισμένης χωρητικότητας αποθήκευσης.



Μια παρατεταμένη μείωση των προμηθειών μέσω του αγωγού της Κασπίας θα ασκούσε σημαντική πίεση στις περιφερειακές επενδύσεις της Chevron, οι οποίες ανέρχονται σε δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια.



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Το ρωσικό λιμάνι του Νοβοροσίσκ χρησιμεύει ως βασικός κόμβος εξαγωγής πετρελαίου και αποτελεί τον τερματικό σταθμό του αγωγού Caspian, ενός δικτύου που αντιπροσωπεύει περίπου το 2% της ημερήσιας προσφοράς πετρελαίου στον κόσμο.Η Chevron κατέχει μερίδιο 15% στον αγωγό Caspian, ο οποίος μεταφέρει πετρέλαιο από τα τρία μεγαλύτερα κοιτάσματα μέσω του Καζακστάν και της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα.Η αμερικανική εταιρεία κατέχει επίσης το 50% του κοιτάσματος Tengiz, το οποίο αντιπροσωπεύει περίπου το 12% της παγκόσμιας παραγωγής αργού πετρελαίου της Chevron.Παρόλο που ο αγωγός και τα πετρελαϊκά πεδία είναι φυσικά άθικτα, οι πρόσφατες επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν περιορίσει την ικανότητα φόρτωσης αργού πετρελαίου στον τερματικό σταθμό του Νοβοροσίσκ, αναγκάζοντας το Καζακστάν να μειώσει την παραγωγή πετρελαίου λόγω περιορισμένης χωρητικότητας αποθήκευσης.Μια παρατεταμένη μείωση των προμηθειών μέσω του αγωγού της Κασπίας θα ασκούσε σημαντική πίεση στις περιφερειακές επενδύσεις της Chevron, οι οποίες ανέρχονται σε δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια.

Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών προειδοποίησε την Ουκρανία να απόσχει από επιθέσεις σε μη ρωσικά πλοία στον Εύξεινο Πόντο, μετά από μια σειρά επιθέσεων που διέκοψαν τις πετρελαϊκές δραστηριότητες που συνδέονται με τον αμερικανικό ενεργειακό γίγαντα Chevron.Η Κοινοπραξία του Αγωγού της Κασπίας είναι ένα Ζωτικό Κανάλι για τις ΗΠΑΣύμφωνα με την Wall Street Journal, η προειδοποίηση ήρθε μετά τη συνάντηση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Chevron, Μάικ Γουόρθ, και άλλων ηγετών της πετρελαϊκής βιομηχανίας με ανώτερους αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.Στόχος τους είναι να προστατεύσουν τις επιχειρήσεις τους στο Καζακστάν, μετά την επίθεση των ουκρανικών δυνάμεων σε τέσσερα δεξαμενόπλοια κοντά στο ρωσικό λιμάνι Νοβοροσίσκ στη Μαύρη Θάλασσα, ένα εκ των οποίων είχε ναυλωθεί από την Chevron.Ένας Αμερικανός αξιωματούχος, τον οποίο επικαλείται η Wall Street Journal, δήλωσε ότι μετά από αυτή τη συνομιλία, η κυβέρνηση Τραμπ προειδοποίησε επίσημα την Ουκρανία ότι οι επιθέσεις σε μη ρωσικά πλοία ήταν απαράδεκτες.«Η κυβέρνηση των ΗΠΑ θεωρεί την Κοινοπραξία του Αγωγού της Κασπίας ένα ζωτικό κανάλι για τη μεταφορά ενεργειακών πόρων καζακικής προέλευσης στις ευρωπαϊκές αγορές, καθώς χρησιμεύει ως εναλλακτική λύση στους ρωσικούς ενεργειακούς πόρους», δήλωσε ο αξιωματούχος.Το ρωσικό λιμάνι του Νοβοροσίσκ αποτελεί βασικό κόμβο για τις εξαγωγές πετρελαίου