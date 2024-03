ΑΥΤΟ ΤΟ ΞΕΡΑΤΕ...;;; Νικ Νταβατζής: O Ελληνοαμερικανός που δημιούργησε το History Channel (βίντεο)

Πολλοί Έλληνες ομογενείς έχουν κάνει μια παραπάνω από αξιόλογη πορεία στο εξωτερικό. Ένας από αυτούς χωρίς αμφιβολία είναι ο ελληνικής καταγωγής Νικόλας Νταβατζής (Nickolas Davatzes), ο οποίος βρίσκεται πίσω από την δημιουργία δυο τεράστιων τηλεοπτικών δικτύων. Του A&E και του γνωστού σε όλους μας The History Channel.Για να φτάσει στην επιτυχία χρειάστηκε πολλή και σκληρή δουλειά. Γιος Ελλήνων μεταναστών, ο ίδιος γεννήθηκε στην Νέα Υόρκη στις 14 Μαρτίου του 1942. Το διαμέρισμα που έμενε η οικογένεια του δεν είχε θέρμανση και ο ίδιος πήγε σε δημόσιο σχολείο.O πατέρας του την δεκαετία του 1920 είχε υπηρετήσει στον ελληνικό στρατό και μετά την μετανάστευση του στις ΗΠΑ, υπηρέτησε και στον αμερικανικό κατά την διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Αργότερα ο Νικ υπηρέτησε κι αυτός στο Ναυτικό. Είχε τον πατέρα του ως πρότυπο και από αυτόν πήρε την μεγάλη του αγάπη για την ιστορία.Σπούδασε στο St. John’s University όπου και πήρε διδακτορικό. Δούλεψε για 12 χρόνια στην εταιρεία Xerox, απ’ όπου έφυγε για να εργαστεί στην Warner Amex, μιας εταιρείας στην οποία ανήκαν συστήματα καλωδιακής τηλεόρασης.Η συμβολή του στην ανάπτυξη και εξέλιξη της εταιρείας, όπως και οι εμπειρίες που αποκόμισε, ήταν η βάση για την μετέπειτα καριέρα του. Το 1983, πήρε τα ηνία διαχείρισης δυο αποτυχημένων τηλεοπτικών δικτύων, του Entertainment Network και του ARTS. Έτσι δημιούργησε το τηλεοπτικό δίκτυο A&E, το οποίο έγινε κερδοφόρο μέσα σε τρία χρόνια.Το A&E κατάφερε να αποκτήσει προϊόν και ταυτότητα. Έτσι το 1995, προέκυψε και ένα δεύτερο τηλεοπτικό δίκτυο. Το The History Channel. Το γνωστό σε όλους μας κανάλι, είχε επίσης άμεση επιτυχία. Ως CEO κατάφερε να διαχειριστεί ειδικές καταστάσεις, τρέχοντας μια επιχείρηση με διαφορετικούς ιδιοκτήτες και κατάφερε για 22 χρόνια να τους κρατήσει όλους ευχαριστημένους.Τα χρόνια που ακολούθησαν το The History Channel απέκτησε περισσότερα επιτυχημένα προγράμματα, όπως το Biography Channel, το The History Channel International και το History Channel en Español. Το History Channel εκπέμπει πλέον σε περισσότερες από 130 χώρες.Σήμερα είναι σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου του National Cable & Telecommunications Association. Είναι παντρεμένος και έχει αποκτήσει δυο γιους.Παρά την μεγάλη του επιτυχία, παρέμεινε ένας άνθρωπος χαμηλών τόνων, πάντα παθιασμένος με την δουλειά του και τα κοινωνικά ζητήματα, κυρίως την εκπαίδευση και τις ευκαιρίες εργασίας. Είναι άλλωστε μέλος του διοικητικού συμβουλίου του πανεπιστημίου που υπήρξε φοιτητής, St. John’s University, του οποίου η αποστολή είναι να εκπαιδεύει παιδιά φτωχών οικογενειών.edaily.gr