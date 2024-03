Τη γνωστή πρακτική της επανέλαβε για άλλη μια φορά η Τουρκία, με την προβολή των αμφισβητήσεων και διεκδικήσεων της έναντι της χώρας μας ...



Για την άσκηση αυτή είχε εκδοθεί από τις Ελληνικες Αρχές από την Τρίτη η σχετική NAVTEX, την οποία επιχειρεί να ακυρωσει με αυτόν τον τροπο η τουρκική πλευρά.



Η ελληνική NAVTEX:



ZCZC HA18

121145 UTC MAR 24

IRAKLEIO RADIO NAVWARN 230/24

KARPATHIO SEA

SOUTHEAST OF KARPATHOS ISLAND

AERONAUTICAL EXERCISES WITHOUT FIRING

ON 14 MAR 24 FROM 0600 UTC UNTIL 1000 UTC

IN AREA BOUNDED BY:

35-30.00N 027-40.00E

35-00.00N 027-15.00E

34-40.00N 028-00.00E

35-20.00N 028-20.00E

AVOID CROSSING ABOVE AREA

CANCEL THIS MSG 141100 UTC MAR 24

NNNN



Η Τουρκική NAVTEX:



TURNHOS N/W : 0281/24 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 13-03-2024 19:30)

TURNHOS N/W : 0281/24

MEDITERRANEAN SEA



1. IRAKLEIO NAVTEX STATION MESSAGE HA18-230/24 TRANSMITTED COVERING A REGION IN TURKISH NAVTEX SERVICE AREA, RETRANSMITTED BY ANTALYA NAVTEX STATION FOR MARINERS’ SAFETY.

2. AERONAUTICAL EXERCISES WITHOUT FIRING, ON 14 MAR 24 FROM 0600Z TO 1000Z IN AREA BOUNDED BY;

35 30.00 N - 027 40.00 E

35 00.00 N - 027 15.00 E

34 40.00 N - 028 00.00 E

35 20.00 N - 028 20.00 E

CAUTION ADVISED.

3. CANCEL THIS MESSAGE 141100Z MAR 24.