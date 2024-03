Google Chrome: Με αυτές τις ρυθμίσεις θα προστατεύσετε τα δεδομένα σας... Τέσσερις συμβουλές για την ασφάλεια και την ιδιωτικότητα

Τέσσερις συμβουλές για την ασφάλεια και την ιδιωτικότητα Αν είστε από τους ανθρώπους που νοιάζονται για την ασφάλεια και την ιδιωτικότητα τ...

Τέσσερις συμβουλές για την ασφάλεια και την ιδιωτικότηταΑν είστε από τους ανθρώπους που νοιάζονται για την ασφάλεια και την ιδιωτικότητα τους στο Ίντερνετ, υπάρχουν μερικές πολύ απλές αλλαγές που μπορείτε να κάνετε στις ρυθμίσεις του Chrome:Sign outΌταν μπαίνεις στο Chrome μέσα από τον λογαριασμό σου στην Google, συγχρονίζεται με άλλες ρυθμίσεις, όπως οι σελιδοδείκτες. Αν δεν το θέλεις, μπες απλά στα Settings, μετά στην επιλογή Chrome and You και μετά Sign Out.Πιο ασφαλή passwordsΜπορείς να έχεις κάπου συγκεντρωμένα όλα τα passwords, και όχι στο Chrome. Μία καλή επιλογή είναι να κατεβάσεις το 1Password ή το BitWarden για μεγαλύτερη ασφάλεια.Η απλή προστασίαΓια εκείνους που δεν γνωρίζουν πολλά από Ίντερνετ αλλά θέλουν την κλασική προστασία, ας μπουν στα Chrome Settings > Security and Privacy > Standard Protection. Έτσι δεν θα στέλνονται τα δεδομένα μας στην Google.Τοποθεσία, κάμερα, μικρόφωνοΜπορείς να απενεργοποιήσεις τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις ώστε να μην εντοπίζονται από τα sites που επισκέπτεσαι. Μπες ξανά στα Chrome Settings > Security and Privacy > Site Settings. Από εκεί επιλέγεις, ποια θέλεις να φαίνονται και αν θες να είναι ορατά από τις ιστοσελίδες.