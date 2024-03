Δύο νεαρές γυναίκες συνελήφθησαν στο Ιράν μετά τη δημοσίευση βίντεο που τις δείχνει να χορεύουν δημοσίως

Στη σύλληψη δύο νεαρών γυναικών προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές του Ιράν μετά τη δημοσίευση ενός βίντεο που τις δείχνει να γιορτάζουν, χο...

Στη σύλληψη δύο νεαρών γυναικών προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές του Ιράν μετά τη δημοσίευση ενός βίντεο που τις δείχνει να γιορτάζουν, χορεύοντας την άφιξη του περσικού Νέου Έτους, όπως μετέδωσε το Σάββατο ένα ιρανικό μέσο ενημέρωσης.Το βίντεο με τις δύο γυναίκες να λικνίζονται κοντά στην πλατεία Τατζρίς, μια πολυσύχναστη περιοχή στο βόρειο τμήμα της Τεχεράνης, έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις τελευταίες ημέρες.With Nowruz celebrations in Iran underway, women continue to resist the country’s strict hijab laws & dance freely – over a year & a half after the death of Mahsa Amini & the unprecedented ‘Women, Life, Freedom’ protests that followed. pic.twitter.com/vX6tOwb7XI — Jonathan Harounoff (@JonathanHaroun1) March 6, 2024 «Ο εισαγγελέας της Τεχεράνης διέταξε τη σύλληψη των δύο γυναικών που παραβίασαν τους κοινωνικούς κανόνες, χορεύοντας στην Τατζρίς», μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων «Tasnim».