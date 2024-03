Άφωνοι οι αρχαιολόγοι: Ανακάλυψαν αρχαίο ρωμαϊκό ναυάγιο άψογα διατηρημένο χάρη στο «μοναδικό» νερό χωρίς οξυγόνο

Στις ακτές της Αιγύπτου, ανακαλύφθηκε πρόσφατα ένα αρχαίο ρωμαϊκό ναυάγιο, από ερευνητές στην Ερυθρά Θάλασσα. Το πλοίο, οβάλ σχηματισμού,...





Σχηματική τρισδιάστατη αναπαράσταση βυθού του ρωμαϊκού ναυαγίου που ανακαλύφθηκε στην Ερυθρά Θάλασσα της Αιγύπτου.



H ανακάλυψη και οι τεχνολογίες εντοπισμού







Ερευνητές του Εθνικού Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας και Αλιείας της Αιγύπτου, εξηγούν ότι η περιοχή της ανακάλυψης εγκαταλείφθηκε, λόγω υπερβολικής λάσπης, κατά τον 3 ο αιώνα μ.Χ. Προηγούμενες μελέτες στην περιοχή αποκάλυψαν οικισμούς, λιμενοβραχίονες, και κεραμικά, από τα τέλη του 1 ου αιώνα π.Χ. έως τις αρχές του 3ου αιώνα μ.Χ.



Η περιοχή κατοικήθηκε ξανά τον 12ο αιώνα δίπλα στο Αραβικό λιμάνι του Quseir al-Qadim, αφού είχε μείνει εγκαταλειμμένη για πάνω από 1.000 χρόνια. Έως τότε ωστόσο, το λιμάνι είχε υποβιβαστεί σ’ έναν μικρό όρμο.



Η απροσδόκητη διατήρηση του ναυαγίου



Κατά την ανακάλυψη του ναυαγίου, οι ερευνητές σημείωσαν ότι το πλοίο βρέθηκε καλό-διατηρημένο, χάρη στη μοναδική ιδιότητα του νερού της Ερυθράς Θάλασσας: την έλλειψη οξυγόνου.



Για την ανεύρεση του ναυαγίου, οι ερευνητές εφάρμοσαν μία μοναδική στρατηγική, με μία πολύ-επιστημονική προσέγγιση. Αξιοποίησαν νέες μεθοδολογίες, ηχοβολιστική και ακουστική απεικονιστική τεχνολογία, μαζί με θαλάσσιες, γεωφυσικές τεχνικές ώστε να «εντοπίσουν τα χαρακτηριστικά του πυθμένα για ν’ ανιχνεύσουν την πιθανό στόχο του αρχαίου ρωμαϊκού ναυαγίου και ν’ αντλήσουν τις απαραίτητες πληροφορίες για το σχέδιο και τις διαστάσεις του ναυαγίου». Σημείωσαν ότι, η χρήση του αυτόνομου υποβρύχιου οχήματος (AUV) ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματική στη χαρτογράφηση κλειστών και παράκτιων περιοχών, όπως είναι οι όρμοι.





Λεπτομερής ψηφιδωτός χάρτης της συγκεκριμένης τοποθεσίας έρευνας μπροστά από το αρχαίο λιμάνικαι μέσα στον κόλπο, το τρίγωνο αντιπροσωπεύει τη θέση του ναυαγίου.



Οφέλη για την περιοχή



Οι ερευνητές θεωρούν ότι η ανακάλυψη έχει «σημαντικές προοπτικές» προς όφελος του δημοσίου της χώρας, συμπεριλαμβανομένων της εκπαίδευσης, της έρευνας, της βιομηχανίας της πολιτισμικής διατήρησης, και των κλάδων της βιώσιμης ανάπτυξης. Όπως γράφουν, «το έργο μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη της βιομηχανίας τουρισμού, προάγοντας την πολιτισμική κληρονομιά της χώρας».



Ιδιαίτερα οφέλη προβλέπονται για τη βιομηχανία τουρισμού. «Θα δημιουργηθούν ενδιαφέρουσες συνεργασίες των αρχών του τοπικού τουρισμού για την προαγωγή της περιοχής και την ανάπτυξη βιώσιμων πρακτικών τουρισμού για την προστασία του περιβάλλοντος, παράλληλα με τα οικονομικά οφέλη για τις τοπικές κοινότητες».





