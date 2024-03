ΤΑ 100 ΒΙΒΛΙΑ που πρέπει να διαβάσει κάποιος ΠΡΙΝ ΠΕΘΑΝΕΙ... ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΠΕΘΑΝΕΙ μετά δεν θα μπορεί να τα διαβάσει!

ΕΠΙΣΗΣ Η ΜΑΛΑΚΙΑ ΠΑΕΙ ΣΥΝΝΕΦΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΣΑ ΜΟΝΟ ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ...





Ενα βιβλίο είναι η καλύτερη συντροφιά. Υπάρχουν κάποια όμως που όλοι πρέπει να έχουν ως... παρέα τους σε αυτή τη ζωή.

Μία ψηφοφορία στις ΗΠΑ ανέδειξε τα 100 βιβλία που όλοι πρέπει να διαβάσουν πριν πεθάνουν. Και ανάμεσά τους υπάρχει και ένα ελληνικό. Το έπος του Ομήρου «Οδύσσεια».

Αυτά είναι τα 100 βιβλία που όλοι πρέπει να διαβάσουν:

«Οταν σκοτώνουν τα κοτσύφια», Χάρπερ Λι

«Περηφάνια και προκατάληψη», Τζέιν Οστιν

«Το ημερολόγιο της Αννα Φρανκ», Αννα Φρανκ

«1984», Τζορτζ Οργουελ

«Ο Χάρι Πότερ και η φιλοσοφική λίθος», Τζ. Κ. Ρόουλινγκ

«Ο άρχοντας των δαχτυλιδιών» (1-3), Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιεν

«Ο υπέροχος Γκάτσμπυ», Σκοτ Φιτζέραλντ

«Σαρλότ, η αραχνούλα», Ε. Μ. Γουάιτ

«Χόμπιτ», Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιεν

«Μικρές κυρίες», Λουίζα Μέι Αλκοτ

«Φαρενάιτ 451», Ρέι Μπράντμπερι

«Τζέιν Ειρ», Σαρλότ Μπροντέ

«Η φάρμα των ζώων», Τζορτζ Οργουελ

«Οσα παίρνει ο άνεμος», Μάργκαρετ Μίτσελ

«Στη σίκαλη, στα στάχια, ο πιάστης», Τζ. Ντ. Σάλινγκερ

«Η κλέφτρα βιβλίων», Μάρκουζ Ζούσακ

«Οι περιπέτειες του Χάκλμπερι Φιν», Μαρκ Τουέιν

«Αγώνες Πείνας», Σούζαν Κόλινς

«The Help», Κάθριν Στόκετ

«Το λιοντάρι, η μάγισσα και η ντουλάπα», Κ. Σ. Λιούις

«Τα σταφύλια της οργής», Τζον Στάινμπεκ

«Ο άρχοντας των μυγών», Ουίλιαμ Γκόλντινγκ

«Χαρταετοί πάνω από την πόλη», Καλέντ Χοσεϊνί

«Η νύχτα», Ελί Βιζέλ

«Αμλετ», Ουίλιαμ Σέξπιρ

«A Wrinkle in Time», Μαντλίν Λ'Ενγκλ

«Ανθρωποι και ποντίκια», Τζον Στάινμπεκ

«Ιστορία δύο πόλεων», Κάρολος Ντίκενς

«Ρωμαίος και Ιουλιέτα», Ουίλιαμ Σέξπιρ

«Γυρίστε το γαλαξία με ωτοστόπ», Ντάγκλας Ανταμς

«Ο μυστικός κήπος», Φράνσις Χόντγκσον Μπάρνετ

«Χριστουγεννιάτικη ιστορία», Κάρολος Ντίκενς

«Ο μικρός πρίγκιπας», Αντουάν ντε Σεντ- Εξιπερί

«Θαυμαστός καινούριος κόσμος», Αλντους Χάξλεϊ

«Ο Χάρι Πότερ και οι Κλήροι του Θανάτου», Τζ. Κ. Ρόουλινγκ

«Ο δωρητής», Λόις Λόουρι

«Η ιστορία της πορφυρής δούλης», Μάργκαρετ Ατγουντ

«Where the Sidewalk Ends», Σελ Σίλβερσταϊν

«Ανεμοδαρμένα ύψη», Εμιλι Μπροντέ

«Το λάθος αστέρι», Τζον Γκριν

«Η Αννα των αγρών», Λ. Μ. Μοντγκόμερι

«Τομ Σόγιερ», Μαρκ Τουέιν

«Μάκβεθ», Ουίλιαμ Σέξπιρ

«Το κορίτσι με το τατουάζ δράκου», Στιγκ Λάρσον

«Φρανκεστάιν», Μέρι Σέλεϊ

«Βίβλος», η έκδοση του Κινγκ Τζέιμς

«Το πορφυρό χρώμα», Αλις Γουόκερ

«Ο Κόμης Μόντε Κρίστο», Αλέξανδρος Δουμάς

«Ενα δέντρο μεγαλώνει στο Μπρούκλιν», Μπέτι Σμιθ

«Ανατολικά της Εδέμ», Τζον Στάινμπεκ

«Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων», Λιούις Κάρολ

«Εν ψυχρώ», Τρούμαν Καπότε

«Catch-22», Τζόσεφ Χέλερ

«Το Κοράκι», Στίβεν Κινγκ

«Outlander», Ντιάνα Γκάμπαλντον

«Ο Χάρι Πότερ και ο αιχμάλωτος του Αζκαμπάν», Τζ. Κ. Ρόουλινγκ

«Το παιχνίδι των Εντερ», Ορσον Σκοτ Καρντ

«Αννα Καρένινα», Λέων Τολστόι

«Στο λόφο του Γουότερσιπ», Ρίτσαρντ Ανταμς

«Αναμνήσεις μίας Γκέισα», Αρθουρ Γκόλντεν

«Ρεμπέκα», Ντάφνι ντι Μοριέ

«A Game of Thrones», Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν

«Μεγάλες προσδοκίες», Κάρολος Ντίκενς

«Ο γέρος και η θάλασσα», Ερνεστ Χέμινγουεϊ

«Οι περιπέτειες του Σέρλοκ Χολμς», Αρθουρ Κόναν Ντόιλ

«Οι Αθλιοι», Βίκτωρ Ουγκό

«Ο Χάρι Πότερ και ο ημίαιμος πρίγκιπας», Τζ. Κ. Ρόουλινγκ

«Η ζωή του Πι», Γιαν Μάρτελ

«Αλικο γράμμα», Ναθάνιελ Χόθορν

«Celebrating Silence: Excerpts from Five Years of Weekly Knowledge», Σρι Σρι Ραβί Σανκάρ

«Το χρονικό της Νάρνια», Κ. Σ. Λιούις

«Στυλοβάτες της Γης», Κεν Φόλετ

«Φωτιά», Σούζαν Κόλινς

«Ο Τσάρλι και το εργοστάσιο σοκολάτας», Ρόναλντ Νταλ

«Δράκουλας», Μπραμ Στόκερ

«Η πριγκίπισσα και ο πειρατής», Γουίλιαμ Γκόλντμαν

«Νερό για ελέφαντες», Σάρα Γκρούεν

«Το κοράκι», Εντγκαρ Αλαν Πόε

«Η μυστική ζωή των μελισσών», Σου Μονκ Κιντ

«Η δηλητηριώδης βίβλος», Μπάρμπαρα Κινγκσόλβερ

«100 χρόνια μοναξιάς», Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκεζ

«Οι γυναίκες του ταξιδευτή», Οντρεϊ Νιφενέγκερ

«Οδύσσεια», Ομηρος

«Η καλή Γη», Περλ Μπακ

«Κοτσυφόκισσα», Σούζαν Κόλινς

«And Then There Were None, Αγκάθα Κρίστι

«Τα πουλιά πεθαίνουν τραγουδώντας», Κόλιν ΜακΚούλογκ

«A Prayer for Owen Meany», Τζον Ιρβινγκ

«Το γυάλινο κάστρο», Τζάνετ Γουόλς

«Η αιώνια ζωή της Χεντριέτα Λακς», Ρεμπέκα Σκλουτ

«Εγκλημα και τιμωρία», Φίοντορ Ντοστογιέφσκι

«Ο δρόμος», Κόρμακ ΜακΚάρθι

«The Things They Carried», Τιμ Ο'Μπράιαν

«Σιντάρτα», Ερμαν Εσε

«Αγαπημένη», Τόνι Μόρισον

«Σφαγείο νούμερο 5», Κερτ Βόνεγκατ

«Cutting For Stone», Αμπραχαμ Βέργκες

«Τα διόδια της φαντασίας», Νόρτον Τζάστερ

«Αδερφοί Καραμαζόφ», Φιόντορ Ντοστογιέφσκι

«Η ιστορία της ζωής μου», Ελεν Κέλερ