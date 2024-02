«Στον Οίκο του Εργοχάρη» στον «Ελληνικό Κόσμο»: Μία διαδραστική XR εμπειρία στην Αρχαία Ελλάδα

Το έργο BRIDGES, που συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» Έρευνα και Καινοτομία, με συντονιστή την εταιρεία Maggioli και εταίρους τους: Illusion Walk, Bolt Virtual Services and Productions, University of Athens, Technical University of Vienna, Fondazione Sistema Toscana, Athens International Airport, Flughafen Berlin Brandenburg GmbH προσφέρει την ευκαιρία στον «Ελληνικό Κόσμο» να παρουσιάσει στους επισκέπτες του μία συναρπαστική XR εμπειρία με ιστορικό ενδιαφέρον. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, εμείς έχουμε την ευκαιρία να ανακαλύψουμε την ολοένα και πιο προηγμένη τεχνολογία μέσα από ένα «ταξίδι» στον χρόνο. Είστε έτοιμοι;



Στην Υποδοχή του Μουσείου (Πειραιώς 254, 177 78 Ταύρος) Απευθύνεται αποκλειστικά σε 4 επισκέπτες.Η διάρκεια της κάθε περιήγησης είναι περίπου 30 λεπτά.Απευθύνεται σε ηλικίες από 14 ετών και άνω.Απαραίτητο ύψος πάνω από 1,50 μ.Στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hellenic-cosmos.gr/ston-oiko-tou-ergochari Προπώληση εισιτήριων:Ηλεκτρονικά: hellenic-cosmos.gr/tickets Τ. 212 254 0000Στην Υποδοχή του Μουσείου (Πειραιώς 254, 177 78 Ταύρος)