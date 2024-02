Jegertroppen: Η μοναδική μονάδα Ειδικών Δυνάμεων στον κόσμο που αποτελείται απο γυναίκες - ΒΙΝΤΕΟ

Αν και οι χώρες που έχουν «ανοίξει» τις Ειδικές Δυνάμεις και στις γυναίκες στρατιωτικούς δεν είναι λίγες, ο κανόνας είναι ότι, λόγω της φύσης των αποστολών που καλούνται να αναλάβουν οι καταδρομείς, και των κινδύνων που συνεπάγονται, υπάρχουν αναστολές σχετικά με το κατά πόσον θα ήταν καλή ιδέα να εκτίθενται γυναίκες σε αυτούς.Βεβαίως, η ιστορία και οι θρύλοι είναι γεμάτοι αναφορές σε τρομερές γυναίκες πολεμίστριες, από τις χαμένες στις ομίχλες του μύθου, Αμαζόνες (που υποτίθεται πως πολέμησαν στο πλευρό των Τρώων στον Τρωικό Πόλεμο υπό την Πενθεσίλεια, και εξεστράτευσαν κάποτε εναντίον της ίδιας της Αθήνας) μέχρι τη Βοαδίκεια, την Ιωάννα της Λωρραίνης και πολλές άλλες. Στα βήματα αυτών ακολουθούν οι γυναίκες της νορβηγικής «Μονάδας Κυνηγών» (Jegertroppen), της μοναδικής γνωστής μονάδας Ειδικών Δυνάμεων στον κόσμο που αποτελείται μόνο από γυναίκες.Όπως αναφέρεται σε σχετικό δημοσίευμα του Foreign Affairs, η Νορβηγία, όπως και το Ισραήλ, «άνοιξαν» τις μάχιμες θέσεις (πριν υπηρετούσαν σε ρόλους υποστήριξης, όπως γιατρών και μηχανικών) στις γυναίκες το 1985, αλλά μόνο το 10% του συνόλου του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων είναι γυναίκες. Μπορεί οι Ειδικές Δυνάμεις να είναι θεωρητικά «ανοιχτές» εδώ και χρόνια, αλλά ελάχιστες είχαν αιτηθεί ένταξή τους και καμία δεν είχε καταφέρει να περάσει.Ωστόσο, αυτό δρούσε περιοριστικά όσον αφορά στην αποτελεσματικότητα των νορβηγικών Ειδικών Δυνάμεων σε επιχειρήσεις στο εξωτερικό, όπως στο Αφγανιστάν, όπου οι άνδρες δυσκολεύονταν να μιλούν με τις γυναίκες. «Στον πόλεμο σε αστικά περιβάλλοντα, πρέπει να είσαι σε θέση να αλληλεπιδράς και με τις γυναίκες. Η ένταξη γυναικών στρατιωτών ήταν επιχειρησιακή ανάγκη».Shoot training for hunter squad at the Norwegian Army Special Operation CommandH «Jegertroppen», όπως υπογραμμίζεται σε δημοσίευμα του Task And Purpose, είναι η μόνη πλήρως γυναικεία μονάδα Ειδικών Δυνάμεων που υπάρχει στον κόσμο. Ιδρύθηκε το 2014 και έχει γίνει γνωστή για τη σκληρή εκπαίδευσή της και τη δυσκολία εισόδου σε αυτήν. Τα μέλη της πρέπει να ολοκληρώσουν σχολεία επιβίωσης σε αρκτικό περιβάλλον, αντιτρομοκρατικών επιχειρήσεων, αντιτρομοκρατίας, αστικών επιχειρήσεων, περιπόλων μακράς εμβέλειας και αερομεταφερόμενων επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τη νορβηγική Διοίκηση Ειδικών Δυνάμεων, μόνο 13 από τις 317 υποψήφιες τα κατάφεραν να ολοκληρώσουν με επιτυχία την εκπαίδευση – ποσοστό γύρω στα 4%, αντίστοιχο των νορβηγικών Ειδικών Δυνάμεων (Forsvarets Spesialkommando) το 2015.Όπως είπε ο Φρόντε Κριστόφερσεν, επικεφαλής των νορβηγικών Ειδικών Δυνάμεων, στο Foreign Affairs, η μονάδα αναμένεται να έχει μεγάλη επίδραση στις στρατιωτικές δυνατότητες της χώρας. Η Jegertroppen αναμένεται ότι θα μπορεί να «ξεκλειδώνει» πηγές πληροφοριών με ντόπιους πληθυσμούς σε μελλοντικές συγκρούσεις σε περιοχές όπως η Μέση Ανατολή. Ακόμη, όπως σημείωσε, τα μέλη της έχουν επιδείξει πολύ μεγάλες δυνατότητες.Η δημιουργία μιας πλήρως γυναικείας μονάδας Ειδικών Δυνάμεων φαίνεται να υπογραμμίζει μια γενικότερη τάση στις ένοπλες δυνάμεις της Νορβηγίας, το προσωπικό των οποίων αναμένεται μέχρι το 2020 να αποτελείται κατά 20% από γυναίκες. Τα στάνταρ είναι σε γενικές γραμμές τα ίδια για άνδρες και για γυναίκες, με κάποιες μικρές εξαιρέσεις (πχ τα σακίδια προβλέπεται να είναι λίγο πιο ελαφριά σε σχέση με των ανδρών).www.huffingtonpost.gr