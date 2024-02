«Το ύπουλο σχέδιο των ΗΠΑ, παγιδεύουν την Τουρκία με δόλωμα τα F-35» (τουρκικό δημοσίευμα)

Ανησυχία έχουν προκαλέσει οι τελευταίες εντυπωσιακές δηλώσεις του Διευθυντή της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των ΗΠΑ (CIA), Ουίλιαμ Μ...

Στο άρθρο με τίτλο «Spying and Statecraft: The Transformation of the CIA for the Age of Competition», το οποίο έγραψε για το αμερικανικό περιοδικό εξωτερικής πολιτικής Foreign Affairs, ο Μπερνς είπε: «Δεν έχω δει τα τελευταία 40 χρόνια τη Μέση Ανατολή τόσο πολύπλοκη και έτοιμη να εκραγεί».Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Χουσεΐν Εμίρ Αμπντουλαχιάν είπε στην αμερικανική κυβέρνηση: «Θα απαντήσουμε αποφασιστικά και γρήγορα σε οποιαδήποτε επίθεση».Ενώ συνεχίζονταν οι αμοιβαίες δηλώσεις, η δήλωση της αναπληρώτριας υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Βικτόρια Νούλαντ ότι η Ουάσιγκτον θα ήταν στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσει την Τουρκία ξανά στην οικογένεια των F-35 έθεσε ένα ερωτηματικό και ξεκίνησε μια συζήτηση.Οι ΗΠΑ προετοιμάζουν το έδαφοςΟ εμπειρογνώμονας Διεθνών Σχέσεων Δρ. Hasan Köni δήλωσε ότι μια σύγκρουση που θα ξεκινούσε από τη Μέση Ανατολή και θα εξελισσόταν σε παγκόσμιο πόλεμο βρίσκεται στο κατώφλι, «Οι απόψεις του Μπερνς προτάθηκαν στην πραγματικότητα για να δημιουργηθεί μια ψυχολογική υποδομή. Ενώ οι ΗΠΑ σχεδιάζουν μια νέα σύγκρουση πάνω από το Ιράν, έχουν ήδη δημιουργήσει την υποδομή για αυτό και προσπαθούν να απεικονίσουν την εικόνα του «προειδοποιήσαμε».Η κρίση θα συνεχιστείΟ καθηγητής Köni εξέφρασε τις ακόλουθες απόψεις σχετικά με τις πιθανότητες πολέμου και την κατάσταση στην Τουρκία:«Οι ΗΠΑ καλούν συνεχώς τους δυτικούς συμμάχους τους να βοηθήσουν την Ουκρανία. Εάν εκλεγεί ο Τραμπ, η εξωτερική πολιτική και το προσωπικό των ΗΠΑ θα αλλάξουν εντελώς. Η προτεραιότητα του λαού των ΗΠΑ είναι η καταπολέμηση της μετανάστευσης.Ωστόσο, η κρίση στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή προς το παρόν θα συνεχιστεί, καθώς η κυβέρνηση Μπάιντεν θα παραμείνει στην εξουσία μέχρι τον Νοέμβριο.Οι ΗΠΑ είναι επίσης υπέρ της ανάμειξης των συμμάχων στο θέμα της επέμβασης στο Ιράν. Η Τουρκία και το Κατάρ είναι οι δύο χώρες που θέλουν να προωθήσουν. Πιστεύω ότι η δήλωση της Νούλαντ «Μπορούμε να δώσουμε F-35» πρέπει να διαβαστεί από αυτήν την οπτική.Από την επόμενη άνοιξη, οι ΗΠΑ μπορούν να ανακοινώσουν τόσο την παράδοση των F-35 όσο και την οικονομική υποστήριξη χωρίς καν να ανησυχούν για τους S-400. Θέλουν να βάλουν αντιμέτωπους το Ιράν και την ΤουρκίαΠόλεμοι μεσολαβητώνΤο Ιράν θα λάβει υποστήριξη από την Κίνα και τη Ρωσία σε έναν πιθανό πόλεμο. Κάποια γεγονότα μπορεί να αναπτυχθούν τον Απρίλιο και μετά. Η προδοτική επίθεση του PKK στη μέση του χειμώνα θα πρέπει να διαβαστεί ως προς την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. «Η Τουρκία δεν θα πάει σε πόλεμο με το Ιράν ό,τι κι αν γίνει, αλλά θα υπάρξουν πόλεμοι αντιπροσώπων στη Μέση Ανατολή».«Θέλουν να μας παγιδέψουν…»Ο εμπειρογνώμονας Διεθνών Σχέσεων Καθ. Hasan Ünal δήλωσε ότι μελέτησε το άρθρο που έγραψε ο διευθυντής της CIA, Burns, με προσοχή.Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο του Μπερνς ως σύνολο, ο καθηγητής δήλωσε ότι επεσήμανε ότι η δυτική υποστήριξη προς την Ουκρανία και το Ισραήλ θα συνεχιστεί.Ο Δρ. Unal είπε:«Το αίτημα για κατάργηση της συνθήκης του Μοντρέ και τα μαλακά μηνύματα για το θέμα των F-35 υποβλήθηκαν για να φέρουν την Τουρκία στον άξονα των ΗΠΑ σχετικά με την Ουκρανία και το Ιράν. Οι ΗΠΑ χρειάζονται την Τουρκία στο ζήτημα της Ουκρανίας και στη Μαύρη Θάλασσα.«Ο κόσμος μετατρέπεται σε δαχτυλίδι φωτιάς»Δηλώνοντας ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν προσπαθεί να παγιδεύσει την Τουρκία, ο καθ. Ünal είπε:«Ωστόσο, η Τουρκία δεν θα πέσει στην παγίδα. Η άμεση αντίθεση με τη Ρωσία και το Ιράν θα σήμαινε πλήρη κατάρρευση της οικονομίας μας.Σε περίπτωση επέμβασης των ΗΠΑ ή της Δύσης στο Ιράν, η Τουρκία θα απέχει.Δεν νομίζω ότι το ΝΑΤΟ θα παρέμβει επίσημα στο Ιράν και τη Ρωσία. Εάν συμβεί αυτό, «ο κόσμος μετατρέπεται σε δακτύλιο φωτιάς και επέρχεται τότες η καταστροφή του πυρηνικού πολέμου», είπε χαρακτηριστικά.Yeni Şafak