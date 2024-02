Στην εξελικτική πορεία του F-35 οι ανατροπές χρονοδιαγραμμάτων είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση (αν και το αεροσκάφος δεν είναι “μ...





Στην εξελικτική πορεία του F-35 οι ανατροπές χρονοδιαγραμμάτων είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση (αν και το αεροσκάφος δεν είναι “μόνο” του σε τέτοιες περιπέτειες, που συνοδεύουν κάθε υψηλής τεχνολογίας αμυντικό σύστημα).















A Pratt & Whitney F135 engine hangs in Arnold Engineering Development Complex (AEDC) Sea Level Test Cell 3 at Arnold Air Force Base, Tenn., between test runs Sept. 2, 2021. The F135, used to power the F-35 Joint Strike Fighter, is undergoing Accelerated Mission Testing in the AEDC facility in support of Component Improvement Program efforts. (U.S. Air Force photo by Jill Pickett)



Η συγκεκριμένη αναβάθμιση είναι σημαντική καθώς θα προσφέρει στο αεροσκάφος και περισσότερη ισχύ, αλλά κυρίως σημαντικά μεγαλύτερο απόθεμα ηλεκτρικής ισχύος όπως και περίσσεια ψυκτικής ικανότητας. Ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα υπερθέρμανσης και έλλειψης ηλεκτρικής ισχύος που προβληματίζουν σήμερα.



Έτσι στο F-35 έχουμε σήμερα 3 αλληλένδετα στάδια εξέλιξης: Η αναβάθμιση σε Block 4, που είναι κυρίως βελτίωση υπολογιστικής ισχύος του αεροσκάφους, όπως και δυνατοτήτων των ηλεκτρονικών του συστημάτων μαζί με ενσωμάτωση νέων όπλων, η αναβάθμιση Engine Core Upgrade, που θα δώσει “ισχύ-ψύξη-ρεύμα”, και τέλος η ενσωμάτωση του νέου ραντάρ AN/APG-85, της Northrop Grumman.



Εμφανώς όλα τα παραπάνω και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους άρα και “προσφοράς στον πελάτη” ενδιαφέρουν ιδιαίτερα την Ελλάδα, μιας και ξεκινά τώρα η διαδικασία συζήτησης για την εκφρασμένη πρόθεση μας για αγορά. Όπου εκεί θα φανεί τι ακριβώς διαμόρφωση του αεροσκάφους είναι διαθέσιμη για παραγγελία. Το Block 4 είναι το σίγουρο, καθώς αν και η εξέλιξη του (μέσω και της αναβάθμισης TR-3) αντιμετωπίζει καθυστερήσεις, είναι σε τελική φάση. Τα άλλα δύο επιθυμητά προγράμματα όμως, κινητήρας και νέο ραντάρ θα πρέπει να δούμε αν μπορούν να προσφερθούν για παραγγελίες με εκτέλεση κάπου το 2028, που ελπίζει η χώρα μας να ξεκινήσει παραλαβές. ptisi.