Διευθυντής CIA: Η Μέση Ανατολή είναι έτοιμη να εκραγεί! Εδώ και 40 χρόνια δεν το έχω δει αυτό!

Ο Ουίλιαμ Μπερνς, Διευθυντής της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των ΗΠΑ (CIA) , μοιράστηκε τις απόψεις του για πολλά βασικά θέματα που αφορούν τις διεθνείς σχέσεις στο άρθρο με τίτλο «Agency and State Management: The Transformation of the CIA for the Age of Competition», το οποίο έγραψε για τον Αμερικανό περιοδικό εξωτερικής πολιτικής Foreign Affairs.Τόνισε ότι υπάρχουν σοβαρές δυσκολίες από τη διαδικασία που ακολουθείται, επισημαίνοντας ότι οι Αμερικανοί αντιμετωπίζουν πολύ δύσκολα προβλήματα όπως η μείωση της έντασης των ισραηλινών επιθέσεων στη Γάζα, η κάλυψη των ανθρωπιστικών αναγκών των Παλαιστινίων αμάχων, η εξασφάλιση της απελευθέρωσης ομήρων, η αποτροπή της επέκτασης της σύγκρουσης στη Γάζα στην περιοχή και η εξεύρεση μιας εφαρμόσιμης φόρμουλας στη Γάζα.«Το κλειδί είναι να αντιμετωπίσουμε το Ιράν»Ο Μπερνς σημείωσε ότι η ένταση που ξεκίνησε με τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου και συνεχίζεται με τις συνεχιζόμενες σφαγές του Ισραήλ στη Γάζα δεν αφορά μόνο την περιοχή αλλά ολόκληρο το παγκόσμιο σύστημα.Εκτίμησε την ευαίσθητη κατάσταση:«Έχω περάσει τα περισσότερα από τα τελευταία 40 χρόνια στην περιοχή ή στη Μέση Ανατολή, και σπάνια έχω δει τη Μέση Ανατολή πιο περίπλοκη και πιο εκρηκτική».Όσον αφορά την εξίσωση Ιράν-Ισραήλ σε περιφερειακό επίπεδο, ο Μπερνς έκανε την εκτίμηση:«Το κλειδί για την ασφάλεια του Ισραήλ και της περιοχής είναι να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το Ιράν. Το ιρανικό καθεστώς έχει γίνει ισχυρότερο στην τρέχουσα κρίση και φαίνεται έτοιμο για αγώνα μέχρι την τελευταία περιφερειακή του επέκταση».«Η απόσυρση της υποστήριξης στην Ουκρανία θα σήμαινε αυτογκόλ»Ο Μπερνς τόνσε ότι η υποστήριξη που δίνουν οι ΗΠΑ και η Δύση στην Ουκρανία είναι ζωτικής σημασίας, ωστόσο επεσήμανε ότι το πακέτο στήριξης για την Ουκρανία έχει κολλήσει στο Κογκρέσο των ΗΠ.«Για να κάνουν οι ΗΠΑ πίσω και να διακόψουν την υποστήριξη στην Ουκρανία σε αυτό το κρίσιμο στάδιο είναι σαν να πετυχαίνουν αυτογκόλ» όπως είπε σύμφωνα με το τούρκικο δημοσίευμα.Υποστήριξε ότι η Ρωσία έχασε τον πόλεμο στην Ουκρανία σε πολλά επίπεδα, τονίζοντας μάλιστα ότι ο ρωσικός στρατός υπέστη μεγάλες απώλειες και η οικονομία του καταστράφηκε.Συγκρίνοντας την κατάσταση που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ΗΠΑ με το τέλος του Ψυχρού Πολέμου ή την περίοδο μετά την 11η Σεπτεμβρίου, ο διευθυντής της CIA δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν πλέον «ασυναγώνιστη υπεροχή» έναντι της Κίνας και της Ρωσίας.«Η Κίνα είναι η μεγαλύτερη απειλή μακροπρόθεσμα»«Η άμεση πρόκληση μπορεί να προέρχεται από τη Ρωσία, αλλά η Κίνα είναι η μεγαλύτερη απειλή μακροπρόθεσμα».Ο διευθυντής της CIA δήλωσε ότι η μυστική υπηρεσία έχει αναδιοργανωθεί σοβαρά τα τελευταία χρόνια και ότι έχουν δημιουργήσει μια μονάδα που εστιάζεται μόνο στην Κίνα.Ο Μπερνς δήλωσε ότι το Πεκίνο παρακολουθεί τον πόλεμο στην Ουκρανία πιο στενά και εκτίμησε ότι «η Κίνα είναι ο μοναδικός αντίπαλος των ΗΠΑ με την πρόθεσή της να αναδιαμορφώσει τη διεθνή τάξη και προσπαθεί με την οικονομική, διπλωματική, στρατιωτική και τεχνολογική της δύναμη να το κάνει αυτό».Υποστήριξε ότι η άνοδος της Κίνας δεν αποτελεί πρόβλημα από μόνη της αλλά ότι το πραγματικό πρόβλημα είναι οι «απειλητικές» ενέργειες του Πεκίνου.Σύμφωνα με τον Μπερνς ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ δεν εστιάζει μόνο στη μετασχηματιστική δύναμη της χώρας του, αλλά κάνει μεγαλύτερα βήματα με πρόθεση της «επαναγραφής» του διεθνούς συστήματος.