Οι δορυφόροι των ΗΠΑ έχουν καταγράψει με ακρίβεια εκατοστού κάθε σημείο της Μέσης Ανατολής με ιρανικά όπλα: Χτυπάνε στοχευμένα και αλύπητα

Οι ΗΠΑ αποφάσισαν να απαντήσουν δυναμικά στο χτύπημα που δέχθηκαν οι δυνάμεις στη στρατιωτική τους βάση στην Ιορδανία όπου σκοτώθηκαν 3 κ...

Οι ΗΠΑ αποφάσισαν να απαντήσουν δυναμικά στο χτύπημα που δέχθηκαν οι δυνάμεις στη στρατιωτική τους βάση στην Ιορδανία όπου σκοτώθηκαν 3 και τραυματίστηκαν 40 στρατιώτες.Αυτό που καταδεικνύει η απάντησή τους είναι πρώτα απ’ όλα το γεγονός ότι οι υπηρεσίες του Πενταγώνου γνωρίζουν με ακρίβεια μέτρου που βρίσκονται στρατιώτες και εξοπλισμός των φιλοϊρανικών δυνάμεων σε όλη τη Μέση Ανατολή, από τη Συρία και το Ιράκ ως την Υεμένη. Και χτυπάνε μεθοδικά, συστηματικά και με ακρίβεια.Σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί ξεκίνησαν στις 4 το απόγευμα της Παρασκευής, κατά της Δύναμης Quads, μίας παραστρατιωτικής ομάδας η οποία συνδέεται με τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν.Κατά την επίθεση χτυπήθηκαν 85 στόχοι και χρησιμοποιήθηκαν περισσότερα από 125 πυρομαχικά ακριβείας. Χρησιμοποιήθηκαν διάφορα μαχητικά αεροσκάφη, μεταξύ των οποίων και βομβαρδιστικά Β1-Β Lancer τα οποία απογειώθηκαν από το Τέξας. Σύμφωνα με ορισμένα δημοσιεύματα, στις επιθέσεις συμμετείχαν και μαχητικά αεροσκάφη της Ιορδανίας.Η επιχείρηση αποτελεί μόνο την έναρξη μίας πολυήμερης επίθεσης η οποία αποσκοπεί να πλήξει διάφορους στόχους κοντά στο Ιράν, όχι όμως εντός του εδάφους του. «Η απάντησή μας ξεκίνησε σήμερα. Θα συνεχισθεί τις ώρες και στα σημεία που θα επιλέξουμε. Πρέπει όλοι εκείνοι που ενδεχομένως να θελήσουν να μας βλάψουν να ξέρουν αυτό: αν βλάψετε έναν Αμερικάνο, θα απαντήσουμε» ανέφερε σε χθεσινή δήλωση του ο Πρόεδρος Biden.Ο ΥΠΑΜ Lloyd Austin δήλωσε ότι «Αυτή είναι η αρχή της απάντησής μας. Δεν επιδιώκουμε σύρραξη στην Μέση Ανατολή ή οπουδήποτε αλλού, αλλά ο Πρόεδρος και εγώ δεν θα ανεχθούμε επιθέσεις στις Αμερικανικές Δυνάμεις. Θα λάβουμε όλες τις αναγκαίες δράσεις για να προστατέψουμε τις ΗΠΑ, τις δυνάμεις μας και τα συμφέροντά μας». Σύμφωνα με δηλώσεις του Εκπροσώπου του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας John Kirby, το πρώτο κύμα χτυπημάτων ολοκληρώθηκε και ήταν επιτυχές, ωστόσο αναμένονται και άλλα τις επόμενες ημέρες.Χτυπήθηκαν κέντρα διοίκησης και ελέγχου, κέντρα συλλογής πληροφοριών, αποθήκες πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών και αποθήκες οπλισμού που χρησιμοποιούν οι παραστρατιωτικές ομάδες και οι Φρουροί της Επανάστασης.Στόχος των χτυπημάτων η καταστροφή της δυνατότητας των ομάδων αυτών, να επιτίθενται κατά αμερικανικών στόχων.Σύμφωνα με κρατικά ΜΜΕ της Συρίας, οι αμερικανικές επιθέσεις προκάλεσαν θύματα και τραυματισμούς σε πολλά σημεία στην έρημο, ενώ ένα χτύπημα σε ένα σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας προκάλεσε μερική διακοπή στην περιφέρεια Deir al-Zour.Ιρακινός αξιωματούχος δήλωσε ότι στο Δυτικό Ιράκ πολλά σπίτια τα οποία χρησιμοποιούσαν οι παραστρατιωτικοί σαν αποθήκες πυρομαχικών στην πόλη al-Qaim, στα σύνορα με την Συρία, καταστράφηκαν ολοσχερώς, ενώ αναφέρθηκαν και δύο θύματα.Σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ, τα χτυπήματα στράφηκαν κατά της έδρας των Δυνάμεων Λαϊκής Κινητοποίησης, μίας συμμαχίας ιρακινών παραστρατιωτικών ομάδων η οποία περιλαμβάνει και φιλοϊρανικές παραστρατιωτικές ομάδες που παρέχουν προστασία στην Βαγδάτη. Ιρανικά ΜΜΕ ανέφεραν έξι νεκρούς.Όπως αναφέρει η Washington Post, ο Πρόεδρος Biden ήρθε αντιμέτωπος με ισχυρή πίεση να απαντήσει με αντίποινα στην επίθεση κατά της βάσης Tower 22, στην Ιορδανία. Ορισμένοι Ρεπουμπλικάνοι τον κάλεσαν να χτυπηθεί το ίδιο το Ιράν, αλλά κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο της Ουάσιγκτον με την Τεχεράνη και σε μία συνολική ανάφλεξη στην Μέση Ανατολή, κάτι που ο Πρόεδρος, επανειλημμένως έχει δηλώσει ότι δεν θέλει.Διάφοροι Ρεπουμπλικάνοι Γερουσιαστές και Βουλευτές, με δηλώσεις τους κατηγορούν την Διοίκηση Biden ότι καθυστέρησε και ενημέρωσε για τις διαθέσεις της, με αποτέλεσμα ο αντίπαλος να προετοιμασθεί και τα χτυπήματα να έχουν μικρό αποτέλεσμα.Από την πλευρά τους, Δημοκρατικοί Γερουσιαστές και Βουλευτές υποστήριξαν ότι χτυπήθηκαν 85 στόχοι, πολύ περισσότεροι από εκείνους που είχαν χτυπηθεί στο παρελθόν επί Προεδρίας Trump. Τα χτυπήματα ήταν στοχευμένα και αποτελεσματικά, και οι παραστρατιωτικές ομάδες σε όλη τη Μέση Ανατολή που υποστηρίζονται από το Ιράν, θα πρέπει να καταλάβουν ότι θα λογοδοτήσουν και εκείνοι, πρόσθεσαν.Τα χτυπήματα στην ΥεμένηΤο Associated Press σε ανταπόκριση με τίτλο US, Britain strike Yemen’s Houthis in a new wave, retaliating for attacks by Iran-backed militants μεταδίδει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Βρετανία έπληξαν 36 στόχους των Χούθι στην Υεμένη το Σάββατο, σε ένα δεύτερο κύμα επιθέσεων, με σκοπό να απενεργοποιήσουν περαιτέρω ομάδες που υποστηρίζονται από το Ιράν, που έχουν επιτεθεί ανηλεώς στα αμερικανικά και διεθνή συμφέροντα στον απόηχο του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς.Αλλά η Ουάσιγκτον για άλλη μια φορά δεν στόχευσε άμεσα το Ιράν, καθώς προσπαθεί να βρει μια ισορροπία μεταξύ μιας δυναμικής απάντησης και της εντατικοποίησης της σύγκρουσης.Τα τελευταία πλήγματα κατά των Χούθι εξαπέλυσαν πολεμικά πλοία των ΗΠΑ και αμερικανικά και βρετανικά μαχητικά αεροσκάφη.Οι στόχοι κατά των Χούτι βρίσκονταν σε 13 διαφορετικές τοποθεσίες και χτυπήθηκαν από αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη F/A-18 από το αεροπλανοφόρο USS Dwight D. Eisenhower, από βρετανικό μαχητικό αεροσκάφος Typhoon FGR4 και από τα αντιτορπιλικά του Πολεμικού Ναυτικού USS Gravely και το USS Carney με πυραύλους Tomahawk από την Ερυθρά Θάλασσα, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους και το Υπουργείο Άμυνας του Η.Β.Οι ΗΠΑ προειδοποίησαν ότι η απάντησή τους μετά τον θάνατο των στρατιωτών στη βάση Tower 22 στην Ιορδανία την περασμένη Κυριακή δεν θα περιοριστεί σε μια νύχτα, έναν στόχο ή μια ομάδα.Ο Μοχάμεντ αλ-Μπουχάιτι, ένας αξιωματούχος των Χούθι, είπε ότι «οι στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ισραήλ θα συνεχιστούν μέχρι να σταματήσουν τα εγκλήματα της γενοκτονίας στη Γάζα και να αρθεί η πολιορκία των κατοίκων της, ανεξάρτητα από τις θυσίες». Έγραψε στο Διαδίκτυο ότι «η αμερικανο-βρετανική επιθετικότητα κατά της Υεμένης δεν θα μείνει αναπάντητη και θα αντιμετωπίσουμε την κλιμάκωση με κλιμάκωση».Ο υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν δήλωσε ότι η στρατιωτική δράση, με την υποστήριξη της Αυστραλίας, του Μπαχρέιν, του Καναδά, της Δανίας, της Ολλανδίας και της Νέας Ζηλανδίας, «στέλνει ένα σαφές μήνυμα στους Χούθι ότι θα συνεχίσουν να έχουν περαιτέρω συνέπειες, εάν δεν τερματίσουν τις παράνομες επιθέσεις τους σε διεθνή ναυτιλία και πλοία του πολεμικού ναυτικού». «Δεν θα διστάσουμε να υπερασπιστούμε ζωές και την ελεύθερη ροή του εμπορίου σε μια από τις πιο κρίσιμες πλωτές οδούς του κόσμου», πρόσθεσε.Το υπουργείο Άμυνας είπε ότι τα πλήγματα στόχευαν τοποθεσίες που συνδέονται με τις βαθιά θαμμένες εγκαταστάσεις αποθήκευσης όπλων των Χούθι, συστήματα πυραύλων και εκτοξευτές, συστήματα αεράμυνας, ραντάρ και ελικόπτερα. Ο βρετανικός στρατός είπε ότι έπληξε έναν επίγειο σταθμό ελέγχου δυτικά της πρωτεύουσας της Υεμένης, που έχει χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο των μη επανδρωμένων αεροσκαφών των Χούθι, που έχουν εκτοξευθεί εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα.Τα τελευταία πλήγματα σηματοδοτούσαν την τρίτη φορά που οι ΗΠΑ και η Βρετανία διεξήγαγαν μια μεγάλη κοινή επιχείρηση για να χτυπήσουν εκτοξευτές όπλων Χούθι, τοποθεσίες ραντάρ και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.Τα πλήγματα στην Υεμένη έχουν σκοπό να υπογραμμίσουν το ευρύτερο μήνυμα προς το Ιράν ότι η Ουάσιγκτον θεωρεί την Τεχεράνη υπεύθυνη για τον οπλισμό, τη χρηματοδότηση και την εκπαίδευση μιας σειράς πολιτοφυλακών- από τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο, τη Χαμάς στη Γάζα, την Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ και τους Χούτι στην Υεμένη – που βρίσκονται πίσω από επιθέσεις σε όλη τη Μέση Ανατολή κατά των ΗΠΑ και των διεθνών συμφερόντων.Στον απόηχο των επιθέσεων την Παρασκευή στο Ιράκ και τη Συρία, ο Χουσεΐν αλ-Μοσάουι, εκπρόσωπος της Χαρακάτ αλ-Νουτζάμπα, μιας από τις κύριες πολιτοφυλακές που υποστηρίζονται από το Ιράν στο Ιράκ, είπε ότι η Ουάσιγκτον «πρέπει να καταλάβει ότι κάθε ενέργεια προκαλεί αντίδραση». Αλλά σε μια συνέντευξη στο AP στη Βαγδάτη, είχε έναν πιο συμβιβαστικό τόνο. «Δεν επιθυμούμε να κλιμακώσουμε ή να διευρύνουμε τις περιφερειακές εντάσεις», είπε.