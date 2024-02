Το βαθύτερο γνωστό σπήλαιο στη Γη έχει βάθος επτά φορές το μήκος του μεγαλύτερου ουρανοξύστη στο Λονδίνο και θεωρείται θανάσιμο, γιατί πο...





Το βαθύτερο γνωστό σπήλαιο στη Γη έχει βάθος επτά φορές το μήκος του μεγαλύτερου ουρανοξύστη στο Λονδίνο και θεωρείται θανάσιμο, γιατί πολλοί ατρόμητοι εξερευνητές λίγο έλειψε να σκοτωθούν εξερευνώντας το.











Σχεδιάγραμμα του «Σπηλαίου του θανάτου». Το βάθος είναι 7 φορές το ύψους του ουρανοξύστη The Shard. (Πηγή: The US Sun)



Η είσοδος του σπηλαίου έχει διατομή σχεδόν τρία μέτρα και το βάθος του φρεατίου εισόδου μόνο είναι 32 μέτρα. Αν και ένας εκπληκτικός υπόγειος θάλαμος, το Veryovkina έχει επίσης μια σκοτεινή ιστορία θανάτων σπηλαιολόγων και παραλίγο ατυχημάτων.



Μπορεί να είναι ένας εκπληκτικός υπόγειος θάλαμος, ωστόσο το σπήλαιο Veryovkina έχει επίσης μια σκοτεινή ιστορία θανάτων σπηλαιολόγων και παραλίγο ατυχημάτων. Τον Σεπτέμβριο του 2018, μια ομάδα σπηλαιολόγων μπήκε στο σπήλαιο με την ελπίδα να καταγράψει νέες σχισμές και ίσως να ανακαλύψει νέα είδη ζώων, αλλά η καταστροφή χτύπησε μόλις τρεις ημέρες μετά την έναρξη της αποστολής τους.



Θανάσιμος χείμαρρος μέσα στο σπήλαιο



Δύο από τους εξερευνητές προειδοποίησαν τους συναδέλφους τους που ήταν πιο πίσω ότι υπήρχε ο κίνδυνος, κατεβαίνοντας να πέσουν σε αναβλύζοντα νερά. Η ομάδα πίστευε ότι ήταν ασφαλής και δεν ανησυχούσε – μέχρι που ένας ήχος νερού που έτρεχε κοντά στη σκηνή τους γινόταν “όλο και πιο δυνατός”. Ένας από τους σπηλαιολόγους, ένας φωτογράφος ονόματι Robbie Shone, διηγήθηκε τη στιγμή που κατάλαβε ότι βρισκόταν σε κίνδυνο.





Είπε: “Σκέφτηκα, “Θεέ μου. Πρέπει να φύγουμε αμέσως. Δεν μπορούμε να περιμένουμε. Αν μείνουμε εδώ, θα πεθάνουμε όλοι”. “Ο πιο τεράστιος χείμαρρος λευκού νερού εμφανίστηκε από αυτή την τρύπα, και εγώ απλά στεκόμουν με ανοιχτό το στόμα στη θέα αυτού του τεράστιου λευκού τοίχου από νερό που έμπαινε στο μικρό μας σπίτι. Ο θόρυβος “γινόταν όλο και πιο δυνατός. Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτόν τον ήχο”, αναφέρει ο Ladbible.



Ο Shone είπε ότι η δύναμη του νερού τον χτύπησε τόσο δυνατά που ένιωσε σαν το κεφάλι του “να συνθλίβεται στους ώμους μου”. “Ξέσπασε η κόλαση” καθώς η ομάδα του προσπαθούσε να βγει από το επικίνδυνο σπήλαιο και να ξεκινήσει την ανάβαση μήκους ενός και πλέον χιλιομέτρου προς την ασφάλεια, πρόσθεσε ο ίδιος.



Χωρίστηκαν, αλλά κατάφεραν να ανέβουν μέσα από ένα στενό φρεάτιο σε έναν καταυλισμό εφοδιασμένο με τρόφιμα και ιατρικές προμήθειες για να αναπληρώσουν και να αναρρώσουν πριν πάρουν το δρόμο για την επιφάνεια.





Μόνον οκτώ σπηλαιολόγοι έχουν φτάσει στον πάτο του σπηλαίου Veryovkina. (Φωτό: Wikipedia)



Οι άτυχοι του σπηλαίου



Άλλοι δεν ήταν τόσο τυχεροί. Το πτώμα ενός ορειβάτη που έπεσε νεκρός στο σπήλαιο ανασύρθηκε εννέα μήνες μετά την εξαφάνισή του, τον Νοέμβριο του 2020. Ήταν ένας Ρώσος, ο οποίος κατονομάστηκε από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ως Σεργκέι Κοζέεφ, και ανακαλύφθηκε νεκρός τον Αύγουστο του 2021.



Οι σπηλαιολόγοι βρήκαν ένα σχοινί στην είσοδο της Veryovkina, καθώς και μερικά από τα αντικείμενα του Kozeev, πριν εντοπίσουν τον άτυχο άνδρα. Το σώμα του κρεμόταν από ένα σχοινί σε βάθος μεγαλύτερο από 914 μέτρα.



Οι φωτογραφίες σε ένα τηλέφωνο που ανακαλύφθηκε δίπλα στο πτώμα του βοήθησαν την οργάνωση Lisa Alert για αγνοούμενους να τον αναγνωρίσει. Ο Kozeev θεωρείται από ορισμένους, συμπεριλαμβανομένου του μέλους της Ένωσης Σπηλαιολόγων Evgeny Snetkov, ότι ήταν ένας τουρίστας απροετοίμαστος για τις προκλήσεις του βαθύτερου σπηλαίου του κόσμου.



Ο ίδιος δήλωσε στο Radio Sputnik: “Ο θανών ήταν ένας λεγόμενος «πολυτουρίστας», ο οποίος ασχολείται με διάφορα αθλήματα. “Έτσι αποφάσισε να ασχοληθεί με τη σπηλαιολογία (την μελέτη ή την εξερεύνηση σπηλαίων) αλλά, δυστυχώς, επέλεξε ένα δύσκολο σπήλαιο, το οποίο τον κατέστρεψε”.



Ο Kozeev από το Σότσι πέρασε περίπου μια εβδομάδα σε μόνιμο καταυλισμό στο σπήλαιο, σε βάθος περίπου 609 μέτρων πριν συνεχίσει την κατάβασή του σε πιο δύσκολα σημεία σε βάθος περίπου 1097 μέτρων, όπου λέγεται ότι κόλλησε.



Σύμφωνα με πληροφορίες πέθανε από υποθερμία, καθώς η θερμοκρασία στο σπήλαιο μπορεί να πέσει σε επίπεδα που σχεδόν μπορούν να σε παγώσουν. Η σορός του εξερευνητή ανασύρθηκε στις 17 Αυγούστου 2021 μετά από μια πολύπλοκη επιχείρηση ανάσυρσης – δύο εβδομάδες αφότου τον βρήκαν οι σπηλαιολόγοι.