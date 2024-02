Τσακ Νόρις: Δείτε πώς είναι σήμερα στα 83 του χρόνια

Ήταν η εποχή που κυκλοφορούσαν αμέτρητα memes και αστεία για την απόκοσμη δύναμη και τη σωματική ικανότητα του ηθοποιού, ενώ ακόμα και σήμερα, δεν είναι λίγες οι φορές που οι θαυμαστές του τον αναφέρουν σε κάθε ευκαρία.Ο Νόρις έγινε γνωστός για ταινίες δράσης που έδειχναν την πείρα του στις πολεμικές τέχνες. Είναι γνωστός για τις ταινίες Delta Force, το Missing in Action και εμφανίστηκε στο πλευρό του Μπρους Λι στο The Way of the Dragon. Από το 1993 έως το 2001, πρωταγωνίστησε στο αστυνομικό διαδικαστικό Walker, Texas Ranger.