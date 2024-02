Γνωρίζετε τα 20 ΟΦΕΛΗ που προσφέρει το ζεστό ΛΕΜΟΝΟΝΕΡΟ στον Οργανισμό μας;

Ξεδιψάστε με την προσθήκη φετών λεμονιού στο νερό σας. Με αυτόν τον τρόπο θα έχετε επίσης αρκετές βιταμίνες, μέταλλα και ιχνοστοιχεία.Σύμφωνα με τους διατροφολόγους, το λεμονόνερο είναι το καλύτερο φυσικό ενισχυτικό ενέργειας. Το πρωί, το σώμα σας είναι αφυδατωμένο και χρειάζεται αρκετό νερό για να σπρώξει προς τα έξω τις τοξίνες και να ανανεώσει τα κύτταρα.Για να είμαστε πιο ακριβείς, η σπιτική «λεμονάδα» διεγείρει την αποβολή των τοξινών, ρυθμίζει τη λειτουργία των νεφρών και ενισχύει την πέψη.20 Απίστευτοι λόγοι για να πίνετε νερό με λεμόνι το πρωίΤο λεμονόνερο παρέχει αρκετούς ηλεκτρολύτες και ενυδατώνει το σώμα σας. Τα λεμόνια είναι πλούσια σε ηλεκτρολύτες όπως κάλιο, ασβέστιο και μαγνήσιο.Το λεμονόνερο είναι σπουδαίο για τις αρθρώσεις σας. Ελαττώνει τον πόνο των αρθρώσεων και των μυών.Το ζεστό νερό με λεμόνι βοηθάει στην πέψη. Τα λεμόνια είναι γεμάτα με κιτρικό οξύ το οποίο αλληλεπιδρά με τα ένζυμα και τα οξέα που διεγείρουν την έκκριση των γαστρικών υγρών και την πέψη των τροφίμων.Τονώνει το συκώτι να παράγει περισσότερα ένζυμα από οποιαδήποτε άλλη τροφή ή ποτό.Το λεμονόνερο καθαρίζει το συκώτι σας. Ο χυμός λεμονιού συμβάλλει στην αποβολή των τοξινών από το ήπαρ.Τα λεμόνια έχουν ισχυρές αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, και ως εκ τούτου το λεμονόνερο βοηθά στη θεραπεία των αναπνευστικών λοιμώξεων, τον πονόλαιμο και στην αμυγδαλίτιδα.Το ζεστό νερό λεμόνι ρυθμίζει την κινητικότητα του εντέρου.Το λεμονόνερο ρυθμίζει τον μεταβολισμό. Τα λεμόνια είναι ισχυρά αντιοξειδωτικά – αποτρέπουν ζημιές που προκαλούνται από τις ελεύθερες ρίζες και βοηθούν στην ενίσχυση της ανοσίας.Παρέχει φυσιολογική λειτουργία του νευρικού συστήματος, χάρη στην υψηλή περιεκτικότητα του σε κάλιο. Η έλλειψη καλίου προκαλεί κατάθλιψη και άγχος. Ένα υγιές νευρικό σύστημα απαιτεί αρκετό κάλιο για να στείλει τα βιώσιμα σήματα στην καρδιά.Το λεμονόνερο καθαρίζει το αίμα, τα αιμοφόρα αγγεία και τις αρτηρίες.Βοηθάει στη θεραπεία της υπέρτασης. Ένα ολόκληρο λεμόνι την ημέρα μπορεί να μειώσει την αρτηριακή πίεση κατά 10%.Το λεμονόνερο δημιουργεί αλκαλικό περιβάλλον στο σώμα. Ακόμα και όταν καταναλωθεί αμέσως πριν από τα γεύματα, εξακολουθεί να βοηθά το σώμα σας να διατηρήσει υψηλότερες τιμές pH, κάνοντας το σώμα σας ανθεκτικό στις ασθένειες.Βελτιώνει την χροιά του δέρματος. Τα λεμόνια είναι φορτωμένα με βιταμίνη C, η οποία αναζωογονεί το σώμα σας και ως εκ τούτου βελτιώνει την χροιά του δέρματος σας. Πίνετε νερό με λεμόνι κάθε πρωί για να βελτιώσετε την κατάσταση του δέρματός σας.Το λεμονόνερο αραιώνει την σταδιακή συσσώρευση ουρικού οξέος που προκαλεί πόνο στις αρθρώσεις και ουρική αρθρίτιδα.Είναι σπουδαίο για τις έγκυες γυναίκες. Τα λεμόνια είναι πλούσια σε βιταμίνη C. Είναι ένα μετασχηματιστής και βοηθά τον οργανισμό να καταπολεμά τις ιώσεις και τα κρυολογήματα. Επιπλέον, η βιταμίνη C διεγείρει το σχηματισμό του οστικού ιστού στα μωρά. Η υψηλή περιεκτικότητα σε κάλιο διεγείρει επίσης το σχηματισμό του νευρικού συστήματος του μωρού.Ανακουφίζει από την καούρα. Ανακατέψτε ένα κουταλάκι του γλυκού χυμό λεμονιού σε μισό ποτήρι νερό.Το λεμονόνερο διαλύει τις πέτρες στη χολή, τις πέτρες στα νεφρά, τις πέτρες στο πάγκρεας, και τις καταθέσεις ασβεστίου.Σας βοηθά να χάσετε βάρος, φυσικά. Η πηκτίνη στα λεμόνια μειώνει την επιθυμία. Μελέτες έχουν δείξει ότι η αλκαλική δίαιτα βελτιώνει τη διαδικασία καύσης του λίπους.Ανακουφίζει από τον πονόδοντο και την ουλίτιδα.Το λεμονόνερο προλαμβάνει τον καρκίνο, καθώς τα λεμόνια είναι πολύ αλκαλικά. Οι επιστήμονες έχουν διαπιστώσει ότι τα καρκινικά κύτταρα δεν μπορούν να αναπτυχθούν σε ένα αλκαλικό περιβάλλον.Πότε πρέπει να πίνετε νερό με λεμόνι;Πάντα να χρησιμοποιείτε καθαρό ή νερό πηγής. Κάντε χυμό από μισό λεμόνι ή λάιμ και ρίξτε τον σε μισό φλιτζάνι ζεστό νερό. Χρησιμοποιήστε έναν ειδικό αποχυμωτή για να πάρει το μεγαλύτερο μέρος του χυμού χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια. Μερικοί άνθρωποι προτιμούν να χρησιμοποιούν αιθέριο έλαιο λεμονιού.Πίνετε νερό με λεμόνι το πρωί, πριν να φάτε ή να πιείτε οτιδήποτε. Μπορείτε επίσης να πιείτε μια ώρα πριν από τα γεύματα σας.Όταν η ζωή σου δίνει λεμόνια, φτιάξε λίγο λεμονόνερο!ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟ ΣΑΣ!