Οι ΗΠΑ επιβάλλουν κυρώσεις σε 16 τουρκικές εταιρείες... Στην ίδια λιστα με Ρωσία, Κίνα...

Στον κατάλογο όπως σημειώνεται υπάρχουν 16 οργανώσεις από την Τουρκία, 63 από τη Ρωσία και 8 από την Κίνα. Στη λίστα ήταν επίσης 4 οργανισμοί από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.Οι εξαγωγικοί περιορισμοί επιβλήθηκαν με το επιχείρημα ότι οι εταιρείες αυτές παρείχαν έμμεση υποστήριξη στην ρωσική αμυντική βιομηχανία.Στο έγγραφο που δημοσίευσε το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ, οι 16 τουρκικές εταιρείες είναι οι εξής:Alesta World Foreign Trade Limited Company,Azu International Information Technologies and Foreign Trade Limited Company,Bion Group Domestic Foreign Trade Limited Company,Çözüm Yazılım Donanım Elektronik İç Ve Dış Ticaret A.Ş.,CTL Foreign Trade Limited Company,CTM Foreign Trade Limited Company,Ervacan Machinery Equipment and Industrial Supply Company Limited,Καρασάνη Εξωτερικού Εμπορίου Ανώνυμη Εταιρεία,Kayı Bilişim Elektronik Energy Mining and Consultancy Limited Company,Megasan Elektronik Ticaret Ve Sanayi A.Ş.,Miray Παγκόσμια Βιομηχανία και Εμπόριο,Orel Dis Ticaret Limited Şirketi,Ramses Συμβουλευτική Διαχείρισης Τουρισμού,Smart Trading Tasimacilik San Ve Ticaret Limited Şirketi,Svista Tourism and Aviation Foreign Trade Limited Company,Transeurope Bilişim Foreign Trade Limited Company.Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε ότι αποφάσισαν να επιβάλουν περισσότερες από 500 νέες κυρώσεις στη Ρωσία λόγω του θανάτου του Ρώσου αντιφρονούντος Αλεξέι Ναβάλνι στη φυλακή.Εκτός από τις κυρώσεις, ο Μπάιντεν σημείωσε ότι νέοι περιορισμοί στις εξαγωγές επιβλήθηκαν σε περίπου 100 οργανισμούς με το σκεπτικό ότι παρείχαν έμμεση υποστήριξη στη Ρωσία.