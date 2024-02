Υποβρύχιο τείχος ενός χιλιομέτρου στον βυθό της Βαλτικής: Η μεγαλύτερη δομή της Λίθινης Εποχής ήταν μια πανέξυπνη παγίδα για κυνήγι ταράνδων 11.000 χρόνια πριν από σήμερα…

Η μεγάλη λίθινη δομή που βρέθηκε στη Βαλτική Θάλασσα ίσως είναι μια από τις παλαιότερες γνωστές κατασκευές κυνηγιού που χρησιμοποιήθηκαν...

Ερευνητές και φοιτητές από το Πανεπιστήμιο του Κιέλου στη Γερμανία ανακάλυψαν μία εκπληκτική λίθινη ακολουθία σε βάθος περίπου 21 μέτρα κάτω από το νερό κατά τη διάρκεια γεωφυσικής έρευνας στον πυθμένα του πυθμένα του κόλπου του Μεκλεμβούργου, περίπου 9,7 χιλιόμετρα από την ακτή του Rerik, στη Γερμανία.Η ανακάλυψη έγινε το φθινόπωρο του 2021 όταν το ερευνητικό σκάφος RV Alkor, αποκάλυψε έναν βυθισμένο τοίχο από 1.670 πέτρες που εκτεινόταν σε μήκος για περισσότερο από ένα 1 χιλιόμετρο.Οι πέτρες, που συνέδεαν μεταξύ τους μεγάλους ογκόλιθους, ήταν σχεδόν τέλεια ευθυγραμμισμένες, με αποτέλεσμα να φαίνεται απίθανο ο δημιουργός αυτής της δομής να είναι άλλος από το ανθρώπινο χέρι.Η έρευνα που ξεκίνησε είχε στόχο να προσδιοριστεί τι θα μπορούσε να είναι η δομή αυτή και πώς κατέληξε στον πυθμένα της Βαλτικής Θάλασσας.Για τη μελέτη του χώρου χρησιμοποιήθηκαν ομάδες καταδύσεων και αυτόνομο υποβρύχιο όχημα.Αυτό που διαπίστωσε η ερευνητική ομάδα είναι ότι το τείχος πιθανότατα χτίστηκε από κοινότητες της Λίθινης Εποχής με σκοπό το κυνήγι ταράνδου πριν από περισσότερα από 10.000 χρόνια!Χθες, Δευτέρα, η συγκεκριμένη μελέτη δημοσιεύθηκε στο Proceedings of the National Academy of Sciences.«Οι έρευνές μας δείχνουν ότι το υποβρύχιο αυτό τείχος δεν είναι πιθανόν να σχηματίστηκε από τη φύση ούτε να αποτελεί σημερινό δημιούργημα που προέκυψε εμμέσως ύστερα φερ’ ειπείν από τοποθέτηση υποθαλάσσιων καλωδίων.Η μεθοδική διάταξη των πολλών, μικρών λίθων που συνδέουν τους μεγάλους, σταθερούς ογκόλιθους, δείχνει ανθρώπινο χέρι» λένε οι ερευνητές και συγκεκριμένα ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης Δρ. Jacob Geersen.Το τείχος κτίστηκε πιθανότατα πριν από περισσότερα από 10.000 χρόνια κατά μήκος της ακτογραμμής μιας λίμνης ή ενός βάλτου, σύμφωνα με τη μελέτη. Οι βράχοι ήταν άφθονοι στην περιοχή εκείνη την εποχή.Αλλά η μελέτη και η χρονολόγηση βυθισμένων κατασκευών είναι απίστευτα δύσκολη, επομένως η ερευνητική ομάδα έπρεπε να αναλύσει πώς έχει εξελιχθεί η περιοχή για να προσδιορίσει την κατά προσέγγιση ηλικία του τείχους. Συνέλεξαν δείγματα ιζημάτων, δημιούργησαν ένα τρισδιάστατο μοντέλο του τοίχου και ουσιαστικά ανακατασκεύασαν το αρχικό τοπίο.Η στάθμη της θάλασσας ανέβηκε σημαντικά μετά το τέλος της τελευταίας εποχής των παγετώνων πριν από περίπου 8.500 χρόνια, κάτι που θα είχε ως αποτέλεσμα το τείχος να πλημμυρίσει καθώς και μεγάλα τμήματα του περιβάλλοντος τοπίου.«Εκείνη την περίοδο ολόκληρος ο πληθυσμός της βορείου στη βόρεια Ευρώπη αριθμούσε πιθανότατα ολιγότερα από 5.000 άτομα. Μία από τις κύριες πηγές τροφής των πρώτων εκείνων Ευρωπαίων ήταν τα κοπάδια ταράνδων, που μετανάστευαν εποχιακά σε περιοχές με αραιή βλάστηση μετά τον παγετώνα»Ο τοίχος πιθανότατα χρησιμοποιήθηκε για να οδηγήσει τους τάρανδους σε ένα σημείο παγίδευσης μεταξύ μιας παρακείμενης όχθης λίμνης και του τείχους, ή ακόμα και μέσα στη λίμνη, όπου οι κυνηγοί της Λίθινης Εποχής μπορούσαν να τους σκοτώσουν πιο εύκολα με τα όπλα τους».Οι κυνηγοί-τροφοσυλλέκτες χρησιμοποιούσαν δόρατα, τόξα και βέλη για να πιάσουν τη λεία τους, εκτιμούν οι ερευνητές.Πιθανόν να υπήρχε και μία δευτερεύουσα δομή για να προκαλείται το σημείο «συμφόρησης» (της παγίδευσης δηλαδή των ταράνδων), αλλά η ερευνητική ομάδα δεν έχει βρει ακόμη στοιχεία για αυτό.Ωστόσο, είναι πιθανό ότι οι κυνηγοί οδήγησαν τους τάρανδους στη λίμνη επειδή τα συγκεκριμένα ζώα είναι αργοί κολυμβητές.Οι ερευνητές πιστεύουν επίσης ότι η αρχαίοι κυνηγοί – τροφοσυλλέκτες είχαν καταλάβει ότι οι τάρανδοι θα ακολουθούσαν το μονοπάτι που τούς δημιουργούσε ο τοίχος.«Φαίνεται ότι τα ζώα έλκονται από τέτοιες γραμμικές δομές και ότι προτιμούν να ακολουθήσουν τη δομή αντί να προσπαθούν να τη διασχίσουν, ακόμα κι αν είχε μόλις μισό μέτρο ύψος.Η ανακάλυψη αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οι ερευνητές αντιμετωπίζουν τη συμπεριφορά τω αρχαίων εκείνων ομάδων κυνηγών και τροφοσυλλεκτών.Με πληροφορίες από CNN