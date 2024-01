Newsweek: Τα εύφλεκτα σημεία του πλανήτη για το 2024: Σενάρια βίας για τις αμερικανικές εκλογές, απουσιάζουν τα ελληνοτουρκικά

Κρίσεις κλίμακας ΙΙ



Η έκθεση απαριθμεί επίσης επτά πιθανά επεισόδια της βαθμίδας ΙΙ, μέτριας πιθανότητας και αντικτύπου, όπως συγκρούσεις μεταξύ της Τουρκίας και κουρδικών ομάδων στο Ιράκ ή τη Συρία, ή χαμηλής πιθανότητας αλλά υψηλού αντικτύπου, όπως η εδαφική διαμάχη της Κίνας με τις Φιλιππίνες στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας που θα προκαλέσει στρατιωτική δράση των ΗΠΑ για την υποστήριξη του συμμάχου της με τη Συνθήκη Αμοιβαίας Άμυνας.

Η χαμηλότερη κατηγορία, η Κατηγορία ΙΙΙ, περιγράφει καταστάσεις με μέτρια πιθανότητα και χαμηλό αντίκτυπο, όπως η αποτυχία των διεθνών ειρηνευτικών δυνάμεων να αναχαιτίσουν την περιδίνηση της Αϊτής στο χάος ή νέες μάχες στο Σουδάν ή το Νότιο Σουδάν.Η έκθεση δημοσιεύθηκε στις 4 Ιανουαρίου από το Κέντρο Προληπτικής Δράσης του CFR, το οποίο αναφέρει ότι “επιδιώκει να βοηθήσει στην πρόληψη, την εκτόνωση ή την επίλυση θανατηφόρων συγκρούσεων σε όλο τον κόσμο και να διευρύνει το σώμα των γνώσεων σχετικά με την πρόληψη των συγκρούσεων”.Η Έρευνα Προληπτικών Προτεραιοτήτων διεξάγεται ετησίως από το 2008, για να “βοηθήσει την κοινότητα χάραξης πολιτικής των ΗΠΑ να ιεραρχήσει τις ανταγωνιστικές απαιτήσεις πρόληψης και μετριασμού των συγκρούσεων”.Οι εκτιμήσεις της έκδοσης 2024 βασίζονται στις απαντήσεις περίπου 550 κυβερνητικών αξιωματούχων των ΗΠΑ, ακαδημαϊκών και άλλων εμπειρογνωμόνων εξωτερικής πολιτικής που κλήθηκαν τον περασμένο Νοέμβριο να εκτιμήσουν τον αντίκτυπο και την πιθανότητα των κρίσεων.Με πληροφορίες από Νewsweek, These are the Biggest Risks for the US in 2024