Το προσχέδιο της LOA των F-35 στο ΥΠΕΘΑ και θετική εισήγηση US Navy για φ/γ FFG-62 «Constellation»

Με την ταχύτητα του φωτός τρέχουν οι εξελίξεις στα εξοπλιστικά προγράμματα των Ενόπλων Δυνάμεων, αν και οι ειδήσεις που προκύπτουν αφορο...

Σύμφωνα με τον υπουργό, έφτασε στο ΥΠΕΘΑ το προσχέδιο της Επιστολής Προσφοράς προς Αποδοχή (LOA: Letter of Offer and Acceptance) των F-35 σε συνέχεια της έγκρισης αποδέσμευσης του οπλικού συστήματος από το αμερικανικό κράτος, λαμβάνοντας τη μορφή ανακοίνωσης από την Υπηρεσία Συνεργασίας Άμυνας και Ασφάλειας, την DSCA (Defense Security Cooperation Agency). Το τελικό κείμενο αναμένεται σε περίπου 15 ημέρες. Υπενθυμίζεται, ότι η LOA επί της ουσίας αποτελεί κείμενο σύμβασης που θα μπορούσε να υπογραφτεί και να ισχύσει, ξεκινώντας την υλοποίηση του προγράμματος. Ωστόσο, στην LOA περιέχεται το ανώτατο ύψος σε όρους αριθμητικούς, δηλαδή το πόσες μονάδες του οπλικού συστήματος θα αγοραστούν, το οποίο θα καθορίσει και το ύψος του τελικού κόστους.Η LOA αναφέρεται σε “μέχρι 40 F-35“, ενώ στην Ελλάδα έχουν κατά καιρούς ακουστεί, είτε αρχική προμήθεια 20 αεροσκαφών με “δικαίωμα προαίρεσης” (option) για άλλα 20, είτε για αρχική προμήθεια μόλις 12 αεροσκαφών, με το γνωστό επιχείρημα του περιορισμένου δημοσιονομικού χώρου. Αναμένεται να φανούν οι προθέσεις της ελληνικής πλευράς. Αυτές θα διευκρινιστούν στις διμερείς διαπραγματεύσεις που θα διεξαχθούν μεταξύ της αμερικανικής Αεροπορίας (USAF) και την ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς πρόκειται για διακρατική συμφωνία. Εκεί θα καθοριστούν τόσο το πόσα θα αγοραστούν, που είναι ασφαλώς πολιτική απόφαση, όσο και η ακριβής διαμόρφωση. Η USAF θα αναθέσει το συμβόλαιο στην κατασκευάστρια Lockheed Martin. Το ζήτημα του οπλισμού των μαχητικών παραμένει ασφαλώς ανοικτό…Στο δεύτερο θέμα που αναφέρθηκε ο Νίκος Δένδιας, ενημέρωσε ότι βρίσκεται σε ανοιχτή επικοινωνία με την αμερικανική πλευρά και για το θέμα της ένταξης της Ελλάδας στο πρόγραμμα των φρεγατών FFG-62 Constellation. Ο υπουργός ανέφερε, ότι από τις 26 Ιανουαρίου υπάρχει θετική εισήγηση επ’ αυτού από το US Navy, το αμερικανικό Ναυτικό. Είπε όμως και για κοινό σχεδιασμό, αφήνοντας προφανώς ανοιχτό το ενδεχόμενο σχεδίασης μιας φρεγάτας μικρότερου εκτοπίσματος από τους 7+ χιλιάδες τόνους, κάτι λογικό, από τη στιγμή που η χώρα δεν μπορεί υποτίθεται να αγοράσει πλοία 3.000 τόνων! Ο υπουργός επίσης ανέφερε, ότι πρόθεση της Ελλάδας είναι να αποκτήσει μακροπρόθεσμα εφτά (7) φρεγάτες FFG-62 Constellation, οι οποίες μάλιστα θα ναυπηγηθούν σε ελληνικά ναυπηγεία!Προφανώς, θα πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία έγκρισης όπως προβλεπόταν και για τα F-35. Ωστόσο, αναμένεται η έγκριση να μην αντιμετωπίσει προβλήματα, αν και είναι προφανές ότι και αυτό θα χρησιμοποιηθεί από την αμερικανική διπλωματία για να πιέσει την Τουρκία… Η ναυπήγηση FFG-62 Coonstellation είναι ένα εξαιρετικά φιλόδοξο και μακροπρόθεσμο στόχο, καθώς αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες και θα απαιτηθούν δαπανηρές επενδύσεις για να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ναυπήγησης και μεταφοράς τεχνογνωσίας.Όταν υπάρχει βέβαια πολιτική βούληση πολλά μπορούν να γίνουν. Το κόστος δεν είναι μόνο ναυπηγικό, αλλά τέτοια πλοία έχουν μεγάλες ανάγκες στελέχωσης (200+ άτομα και πολύ υψηλό κόστος οπλισμού. Τα ναυτικό επιτελείο θα έχει το λόγοι, αν και όλα θα κριθούν στις πιστώσεις που θα εξασφαλιστούν.