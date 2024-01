Μην δώσετε τα F-16 στους Τούρκους, καλεί το Λευκό Οίκο ο περίφημος Michael Rubin: Πώς πρέπει να ανταποκριθούν οι ΗΠΑ στο δήθεν “δώρο” της Τουρκίας στη Σουηδία;

Δεύτερον, ο Erdogan καυχιέται επανειλημμένα για την εγχώρια στρατιωτική βιομηχανία της Τουρκίας.Η Τουρκία θα χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε όπλο της παράσχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να βελτιώσει το δικό της οπλοστάσιο και τις εξαγωγές της. Πράγματι, αυτός είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο ο Erdogan ήθελε τα F-16, υπογραμμίζει ο συντάκτης.Εάν ο Λευκός Οίκος προχωρήσει σε πώληση F-16, το Κογκρέσο θα πρέπει να επιβάλει όρους. Τα τελευταία χρόνια, η Τουρκία παρενοχλούσε την Ελλάδα μέσω μη εγκεκριμένων υπερπτήσεων στο έδαφός της και τακτικές παραβιάσεις του εναέριου χώρου της.Για να πάρει τα F-16, η Τουρκία διέκοψε αυτές τις υπερπτήσεις, τοποθετώντας ουσιαστικά τον εαυτό της στη θέση του νταή που αξίζει ανταμοιβές λόγω αποχής του από την παρενόχληση συμμαθητών του στην παιδική χαρά. Αυτή η παύση πρέπει να είναι μόνιμη. Τίποτα προς το παρόν δεν εμποδίζει την Τουρκία να επαναλάβει τις προκλήσεις της.Όταν συμβεί αυτό, η κλιμάκωση θα μπορούσε να είναι δραματική, οδηγώντας δυνητικά σε έναν πόλεμο εντός του ΝΑΤΟ. Τουλάχιστον, οποιαδήποτε μεταφορά μαχητικών θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε διάστημα μιας δεκαετίας. Οποιαδήποτε υπέρπτηση θα πρέπει να οδηγεί σε αυτόματη παύση, αν όχι σε ακύρωση, περαιτέρω παραδόσεων F-16, σημειώνει ο συντάκτης.Η 50ή επέτειος της τουρκικής εισβολής και της παράνομης εθνοκάθαρσης και κατοχής της Κύπρου απέχει λιγότερο από έξι μήνες. Όντας μακριά από το να επιδιώκει να επιλύσει τη διένεξη, ο Erdogan αύξησε τον παράνομο εποικισμό της Τουρκίας, εκτοπίζοντας πολλούς από τους μουσουλμάνους Κύπριους που ισχυρίζεται ότι εκπροσωπεί.Έχει επίσης μετατρέψει ένα αεροδρόμιο στην κατεχόμενη ζώνη σε στρατιωτική βάση που απειλεί το Ισραήλ, την Αίγυπτο και την Ελλάδα.Τουλάχιστον, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ (State Department) θα πρέπει να πιστοποιήσει ότι η Τουρκία δεν χρησιμοποιεί κανένα όπλο κατά παράβαση των περιορισμών του διεθνών κανόνων για την Εμπορία Όπλων για να ενισχύσει την κατοχή της στην Κύπρο. Αντίθετα, το State Department θα πρέπει να συμβάλει στην απόσυρση των κατοχικών υποδομών της Τουρκίας.Η Τουρκία έχει αυξήσει την πιθανότητα αναβίωσης του Ισλαμικού Κράτους χρησιμοποιώντας τον παγκόσμιο αντιπερισπασμό που υπάρχει λόγω της Χαμάς, για να επιτεθεί στους Κούρδους της Συρίας.Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα πρέπει να παράσχουν F-16 έως ότου η Τουρκία συμφωνήσει να σταματήσει να χρησιμοποιεί τα F-16 εναντίον των Κούρδων, τη ραχοκοκαλιά του συνασπισμού κατά του Ισλαμικού Κράτους.Ομοίως, το Κογκρέσο πρέπει, επίσης, να απαιτήσει περιορισμούς στις μεταφορές σε τρίτους, ειδικά αφότου η Τουρκία χρησιμοποίησε F-16 κατά την επίθεση του Αζερμπαϊτζάν το 2020 στην Αρμενία και στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ.Τέλος, δεδομένης της υποστήριξης της Τουρκίας προς τη Χαμάς και της ρητορικής υποστήριξής της προς τους Χούθι, το Κογκρέσο θα πρέπει να απαιτήσει από το State Department να πιστοποιήσει ότι η Τουρκία δεν βοηθά τις ομάδες που έχουν χαρακτηριστεί τρομοκρατικές, πριν από οποιαδήποτε πώληση F-16, καταλήγει το δημοσίευμα.ΠΗΓΗ: Washington Examiner – How the US should respond to Turkey’s strings–attached gift to Sweden