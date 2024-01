Το σχέδιο για φρεγάτες Constellation για το Πολεμικό Ναυτικό και το αίτημα για LCS

Το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα είναι οι πόροι. Η δωδεκαετής απραξία λόγω της οικονομικής κρίσης έφερε συσσωρευμένες ανάγκες, οι οποίες χρειάζονται πακτωλό χρημάτων για να ικανοποιηθούν. Έτσι, το κυρίως ζητούμενο είναι αναζήτηση λύσεων, που θα είναι οικονομικά επωφελείς αλλά ταυτόχρονα θα ανεβάζουν πολλά σκαλοπάτια τις δυνατότητες των Ενόπλων Δυνάμεων και δη του Στόλου, που χρειάζεται μεγάλες αλλαγές και προσθήκες.Το πρόγραμμα ναυπήγησης κορβετών φαίνεται ότι ναυαγεί οριστικά. Κι ο λόγος είναι η ευκαιρία που παρουσιάστηκε από τις ΗΠΑ, που μπορεί να εξοικονομήσει 1,5 δισ. από τα κρατικά ταμεία.Για την ναυπήγηση 3+1 κορβετών είχαν προϋπολογιστεί περίπου 2,2 δισ. ευρώ. Η απόφαση του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού να αποσύρει τα πλοία LCS, εκτοπίσματος 3.600 τόνων, στο πλαίσιο αλλαγής του δόγματος για την ναυπήγηση μεγαλύτερων πλοίων και την εξοικονόμηση πόρων, έκανε την Ελλάδα να κινηθεί ταχύτητα για την εκδήλωση ενδιαφέροντος, τουλάχιστον σε ανεπίσημο επίπεδο. Κάτι το οποίο μετουσιώθηκε ως προφορικό αίτημα στην συνάντηση Μητσοτάκη – Μπλίνκεν στα Χανιά, όπου ο Αμερικανός υπ. Εξωτερικών δεσμεύθηκε για την θετική έκβαση του αιτήματος.Αν και πολλοί έχουν χαρακτηρίσει τις LCS φρεγάτες, στο ΠΝ τις αναφέρουν ως κορβέτες για δύο λόγους. Ο πρώτος γιατί είθισται πλέον οι φρεγάτες να είναι εκτοπίσματος άνω των 4.500 τόνων κι αυτό κατά συνέπεια έχει να κάνει και με την φύση των οπλικών συστημάτων που φέρει. Γι’ αυτό οι LCS δεν προορίζονται να αντικαταστήσουν άμεσα τις “S” όσο το να δημιουργήσουν την ξεχωριστή δύναμη των 6 κορβετών.Βάσει του σχεδίου που έχει στα χέρια του ο Πρωθυπουργός, το Πολεμικό Ναυτικό επιθυμεί την άμεση ένταξη με την μέθοδο του “Hot Transfer” (ταχείας μεταφοράς) 2+2+2 LCS, που αποσύρει το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό. Προϋπόθεση είναι τα πλοία να έχουν καινούριο κιβώτιο μετάδοσης (σ.σ. ένα θέμα που «πονούσαν» αλλά βρέθηκε λύση), να δοθούν έναντι συμβολικού ποσού (περίπου 100 εκατ. ευρώ ανά μονάδα) και να μπει η Ελλάδα σε πρώτη προτεραιότητα.Τα πλοία θα έρθουν με την μέθοδο «as is where is», με αντιαεροπορικό σύστημα αυτοπροστασίας RAM 21 πυραύλων, με πλωραίο πυροβόλο των 57mm και δύο πυροβόλα των 30mm. To σχέδιο περιλαμβάνει την τοποθέτηση των Harpoon και εκτοξευτών τορπίλων από τις φρεγάτες “S”, που φαίνεται ότι θα αποσύρονται σταδιακά, ενώ υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης με μικρό κόστος συστήματος ηλεκτρονικού πολέμου, κάτι που θα εκτοξεύσει τις δυνατότητες κατακόρυφα.Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες της “R” ήταν τέτοια η θέρμη με την οποία ο Πρωθυπουργός αγκάλιασε το σχέδιο που είπε ότι θα πρέπει η χώρα να κινηθεί για την πρόσκτηση επιπλέον 2 πλοίων του τύπου, ανεβάζοντας σε 6 τον συνολικό αριθμό.