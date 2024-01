Τζορτζ Τένετ: Ο Ελληνας πρώην Αρχηγός της CIA από την ηρωϊκή Χειμάρα της Βορείου Ηπείρου...!!

Ωστόσο, η αποτυχία των πρακτόρων της να προλάβουν και να αποτρέψουν τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου είναι αυτό που θα τον στοιχειώνει για πάντα, σύμφωνα με πρώην αξιωματούχους και άριστους γνώστες του σκοτεινού κόσμου των μυστικών υπηρεσιών. Μόνο που αυτά δεν φαίνεται να απασχολούν πλέον τον ομογενή με καταγωγή από την Χειμάρρα της Βορείου Ηπείρου, ο οποίος ακολουθεί μια εντελώς διαφορετική πορεία, αυτή του τραπεζίτη. Μια πορεία όμως που χαρακτηρίζεται από μυστικοπάθεια, αφού η επενδυτική τράπεζα Allen & Co είναι ίσως το πιο «μυστικό» χρηματοπιστωτικό ίδρυμα του κόσμου.Ο Γιώργος Τζέν Τένετ γεννήθηκε στις 5 Ιανουαρίου 1953 στο Flushing , Queens της Νέα Υόρκη, γιος των Ελλήνων μεταναστών Ευαγγελίας και Ιωάννη Τένετ. Ο πατέρας του, γεννημένος στο Γυπαρό της Χειμάρας ( Βόρεια Ήπειρος ), εργάστηκε σε ανθρακωρυχείο στη Γαλλία πριν φτάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω του Ellis Island λίγο πριν τη Μεγάλη Ύφεση. Η μητέρα του ήταν Έλληνίδα από την Ήπειρο της Ελλάδας, η οποίος ξέφυγε από τους κομμουνιστές, μέσα σε βρετανικό υποβρύχιο.Αφού σπούδασε στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης στην Cortland, ο Tenet αποφοίτησε από τη Σχολή Εξωτερικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου του Georgetown το 1976 με πτυχίο BSHS και έλαβε πτυχίο Master of International Affairs από το Πανεπιστήμιο Columbia το 1978.Στην πρώτη του δουλειά μετά την αποφοίτησή του, ο Tenet έγινε ερευνητικός διευθυντής του Ελληνοαμερικανικού Ινστιτούτου από το 1978 έως το 1979 και εργάστηκε για τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας ως Διευθυντής Διεθνών Προγραμμάτων μέχρι το 1982. Στη συνέχεια άρχισε να εργάζεται στη Γερουσία ως νομοθετικός βοηθός και αργότερα ως νομοθετικός διευθυντής στον τότε γερουσιαστή Pennsylvania H. John Heinz III από το 1982 έως το 1985. Ήταν μέλος του προσωπικού της επιτροπής επιλογής της γερουσίας της SSC (1985-1988), τότε διευθυντής προσωπικού της SSCI από το 1988 έως το 1993. Αργότερα, ο Tenet εντάχθηκε στην ομάδα μετάβασης της Εθνικής Ασφάλειας του Bill Clinton τον Νοέμβριο του 1992. Ο Clinton διόρισε τον Tenet Ανώτερο Διευθυντή Προγραμμάτων Πληροφοριών στο Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας , όπου υπηρέτησε από το 1993 1995.Ο Tenet διορίστηκε αναπληρωτής διευθυντής της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών τον Ιούλιο του 1995. Στη συνέχεια, ο Tenet διορίστηκε επίσημα διευθυντής στις 11 Ιουλίου 1997, μετά από ομόφωνη ψήφο επιβεβαίωσης στη Γερουσία. Ο Tenet ξεκίνησε μια αποστολή αναγέννησης της CIA, η οποία είχε πέσει σε δύσκολες στιγμές από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου. Διετέλεσε επικεφαλής της με δυό διαφορετικούς Προέδρους (Μπους και Κλίντον) και μάλιστα διαφορετικών πολιτικών αποχρώσεων αφού ένας ήταν Ρεπουμπλικάνος και ό άλλος Δημοκρατικός, πράγμα σπάνιο που όμως καταδεικνύει εκτός από την ικανότητα του και την αποδοχή του. Αναφερόμενος σε "προσωπικούς λόγους", ο Tenet υπέβαλε την παραίτησή του στον Πρόεδρο Μπους στις 3 Ιουνίου 2004. Ο Tenet δήλωσε ότι η παραίτησή του "ήταν προσωπική απόφαση και είχε μόνο μία βάση - στην πραγματικότητα, την ευημερία της θαυμάσιας οικογένειάς μου - τίποτα περισσότερο και τίποτα πιο λιγο." Έφυγε επισήμως στις 11 Ιουλίου, ακριβώς επτά χρόνια μετά τον διορισμό του από τον Κλίντον.Οταν εγκατέλειψε τη CIA, στην ατζέντα του είχε κρατήσει επαφές με δυνατά ονόματα, ανάμεσά τους και δύο πλανητάρχες, οι οποίοι τον εκτιμούσαν παρά τα λάθη στα οποία υπέπεσε.Στις 14 Δεκεμβρίου 2004, ο Πρόεδρος Τζωρτζ Μπους του απένειμε το Προεδρικό Μετάλλιο Ελευθερίας. Ο Tenet πέρασε τρία χρόνια ως διακεκριμένος καθηγητής στην πρακτική της διπλωματίας και ανώτερος ερευνητικός συνεργάτης στο Ινστιτούτο Μελέτης της Διπλωματίας στο παλιό του πανεπιστήμιο της Σχολής Εξωτερικών Υπηρεσιών του Georgetown. Η επίσημη διδασκαλία του ξεκίνησε τον Φθινόπωρο, το 2005.Τον Οκτώβριο του 2006, ο Tenet προσχώρησε στη βρετανική αμυντική εταιρεία Qinetiq ως ανεξάρτητος μη εκτελεστικός διευθυντής.Αποχώρησε από το συμβούλιο τον Οκτώβριο του 2007. Συμμετείχε στην επιτροπή της Qinetiq στη Βόρεια Αμερική και έγινε διευθύνων σύμβουλος της επενδυτικής τράπεζας Allen & Company .Μαζί με αρκετούς άλλους αξιόλογους Ελληνοαμερικανούς, είναι μέλος του συμβουλευτικού συμβουλίου της πρωτοβουλίας Next Generation Initiative, ενός ιδρύματος που στοχεύει στη διδασκαλία των δεξιοτήτων των δημοσίων υποθέσεων των σπουδαστών.Τον Απρίλιο του 2007, ο Tenet κυκλοφόρησε τα απομνημονεύματά του με τίτλο «Στο Κέντρο της Θύελλας: Τα Έτη μου στη CIA»