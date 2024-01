Πολεμική Αεροπορία: «Παγώνει» η απόκτηση καινούργιων μεταφορικών αεροσκαφών; Αγώνας δρόμου για τα C-130 και C-27

Νέα δεδομένα φαίνεται να δημιουργεί η απόφαση για επανεξέταση όλων των εξοπλιστικών προγραμμάτων και η εξ αρχής προτεραιοποίηση των αναγκ...







Το πολύ υψηλό κόστος των καινούργιων μεταφορικών αεροσκαφών είτε πρόκειται για τα αμερικανικά C-130J Super Hercules της Lockheed Martin, είτε για τα made in Brazil C-390 Millennium – τα οποία έχουν ήδη παρουσιαστεί στην Πολεμική Αεροπορία αφήνοντας άριστες εντυπώσεις – αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα, την ώρα που ψηλότερα στη λίστα της HAF βρίσκονται άλλα προγράμματα όπως αυτό των ελικοπτέρων SAR.Έτσι, η προσπάθεια τουλάχιστον τους επόμενους μήνες θα επικεντρωθεί στην «ανάσταση» του στόλου των C-130. Με την Πολεμική Αεροπορία να περιμένει να προστεθούν όσο πιο σύντομα γίνεται πέντε αεροσκάφη τα οποία ήδη βρίσκονται σε διαδικασία συντήρησης. Το μεγάλο βάρος πέφτει στην ΕΑΒ, η οποία ήδη θα έπρεπε να είχε παραδώσει τρία C-130, που βρίσκονται εδώ και πολλούς μήνες στα υπόστεγα.Σύμφωνα με πληροφορίες του Onalert.gr, το Αεροπορικό Επιτελείο δεν εμφανίζεται αισιόδοξο ότι πρόκειται να παραλάβει και τα τρία αεροσκάφη εντός του 2024. Κρατά χαμηλές προσδοκίες και υπολογίζει ότι μόνο ένα μεταφορικό είναι το πιο πιθανό να πετάξει από την Τανάγρα στην 112 Πτέρυγα Μάχης και στην 356 Μοίρα Τακτικών Μεταφορών «ΗΡΑΚΛΗΣ». Το αεροσκάφος πάντως ήδη βρίσκεται σε διαδικασία δοκιμών ενώ στα υπόλοιπα δύο οι εργασίες έχουν προχωρήσει ελάχιστα.Η HAF περιμένει εντός του 2024 ακόμη δύο «Hercules» από την Πορτογαλία, τα οποία συντηρούνται στο πλαίσιο του προγράμματοςτου NATO Support and Procurement Agency. Σύμφωνα με πληροφορίες του Onalert.gr όταν παραδοθούν στην Πολεμική Αεροπορία αναμένεται τουλάχιστον ένα ακόμη μεταφορικό C-130 της HAF να πάρει τη θέση τους για να ακολουθήσει η ίδια διαδικασία.Πιο ευχάριστα πάντως είναι τα νέα για την αύξηση στις διαθεσιμότητες των C-27 Spartan. Στα τέσσερα πλήρως επιχειρησιακά αεροσκάφη ανέβηκε ο αριθμός των «Σπαρτιατών», όπως άλλωστε είχε αναφέρει από τον περασμένο Δεκέμβριο το Onalert.gr. Ήδη ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συντήρησης σε δύο ακόμη C-27 τα οποία παραδόθηκαν στην 354 Μοίρα Τακτικών Μεταφορών «ΠΗΓΑΣΟΣ».Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της Πολεμικής Αεροπορίας και της Διοίκησης Αεροπορικής Υποστήριξης που έχει την ευθύνη και έπειτα από την υπογραφή της σύμβασης υποστήριξης (Follow On Support), το επόμενο διάστημα θα αποδοθούν στην ελληνική Πολεμική Αεροπορία και τα υπόλοιπα δύο αεροσκάφη για να φτάσουν συνολικά τα έξι τα διαθέσιμα «Spartan».Πηγή: OnAlert.gr / Κώστας Σαρικάς