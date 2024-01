Πολλά «περίεργα» για την σεξουαλική ζωή του Χίτλερ, υποστηρίζει συγγραφέας

O ηγέτης της ναζιστικής Γερμανίας, Αδόλφος Χίτλερ, είχε πολλές ανωμαλίες στα γεννητικά όργανα και παράξενα γούστα, σύμφωνα με την ιστορικό,...





O ηγέτης της ναζιστικής Γερμανίας, Αδόλφος Χίτλερ, είχε πολλές ανωμαλίες στα γεννητικά όργανα και παράξενα γούστα, σύμφωνα με την ιστορικό, Έμα Κρέγκι. Συγκεκριμένα, η συγγραφέας του βιβλίου Hitler’s Last Day: Minute by Minute αποκάλυψε σε ραδιοφωνική συζήτηση ότι σύμφωνα με ντοκουμέντα από τις μέρες του στο στρατό αλλά και μαρτυρίες ανθρώπων που γνώριζαν την επί πολλά χρόνια ερωμένη του και γυναίκα του μέχρι το τέλος, Εύα Μπράουν, ο Χίτλερ είχε ορισμένα θέματα.«Φαίνεται πως ο Χίτλερ είχε ανωμαλίες στα γεννητικά όργανα. Οι ιστορικοί ερεύνησαν ιατρικά αρχεία και να βγάλουν συμπεράσματα. Μία πηγή μας ήταν ένας ιστορικός που μίλησε με πολλούς που γνώριζαν την Εύα Μπράουν. Οι άνθρωποι αναρωτιούνταν εάν ο Χίτλερ πώς ήταν η σεξουαλική ζωή τους και ακόμη ποια ήταν η σεξουαλικότητα του ναζί ηγέτη», ανέφερε η Κρέγκι στη ραδιοφωνική εκπομπή, History Hit.Η κοινή πεποίθηση της εποχής, όπως εκφραζόταν μέσω ενός δημοφιλούς τραγουδιού του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου, «Hitler has only got one ball» (Ο Χίτλερ έχει ένα μόνο όρχι), ίσως δεν απείχε και πολύ από την πραγματικότητα.Η πάθησή του που φαίνεται να επηρέασε σημαντικά τις σχέσεις του με τις γυναίκες ήταν ο υποσπαδίας. Πάθηση κατά την οποία το άνοιγμα της ουρήθρας βρίσκεται στο κάτω μέρος του πέους. Επίσης, λέγεται ότι η πάθηση συνδέεται με το μικρό μέγεθος πέους, σε βαθμό που να μην μπορεί να καθοριστεί το φύλο του παιδιού κατά τη γέννηση. Ο προσωπικός του ουρολόγος, Θέοντορ Μορέλ, λέγεται ότι κράτησε σημειώσεις αναφορικά με αυτή την πάθηση.Ο ένας όρχις του Χίτλερ δεν είχε κατέβειΜια άλλη κατάσταση που πιστεύεται ότι έκανε τον Χίτλερ δυστυχισμένο ήταν ότι ο ένας του όρχις δεν είχε κατέβει. «Η σχέση του Χίτλερ με τις γυναίκες ήταν στ’ αλήθεια προβληματικές. Έλκονταν από γυναίκες πολύ νεαρότερες από εκείνον. Και όλες τους είτε αποπειράθηκαν να αυτοκτονήσουν ή τα κατάφεραν – όπως έκανε η Εύα Μπράουν σε αρκετές περιπτώσεις», σχολίασε η Κρέγκι.Μάλιστα, σύμφωνα με τις προσωπικές στιγμές του Χίτλερ με μια γυναίκα φίλη του όταν εκείνος ήταν 30 κι εκείνη 16, όπως η ίδια τις περιγράφει: «Λέει πολύ παράξενες ιστορίες για τον Χίτλερ, πως την πήγαινε στο δάσος, την έβαζε να κάτσει δίπλα σε δέντρα κι απλά την κοίταζε. Και οι δύο είχαν σκυλιά Αλσατίας κι εκείνος μαστίγωνε το δικό του, με το όνομα Πρινς, για να την εντυπωσιάσει. Κι αυτή αποπειράθηκε ν΄αυτοκτονήσει», ανέφερε η ιστορικός, Έμα Κρέγκι.Σύμφωνα με την ιστορικό, παρά τις παλαιότερες θεωρήσεις ότι ο Χίτλερ ήταν ασεξουαλικός, υπάρχουν αναφορές ότι η Εύα Μπράουν σταματούσε την περίοδό της, κάτι που ίσως υπονοεί ότι ήταν σεξουαλικά ενεργοί. Επίσης, λέγεται ότι είχαν χρησιμοποιήσει το «Viagra της παλιάς εποχής», όπως λέγεται, ενέσεις με τεστοστερόνη ταύρου.ΠΗΓΗ: SPUTNIK