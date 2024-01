Οι Αυστραλοί καταζητούν στην Ελλάδα επί 25 χρόνια τον Τζέιμς Δαλαμάνγκα για δολοφονία άλλου Έλληνα: Επικήρυξη 200.000 δολαρίων ...

A digital image released by NSW police showing how James Dalamangas may look now – 25 years after George Giannopoulos was allegedly murdered in Sydney. Photograph: NSW police

Η Τούλα Γιαννοπούλου, η αδερφή του φερόμενου θύματος του Δαλαμάγκα, είπε ότι ο θάνατος του αδερφού της άφησε ένα «κενό» στις ζωές των γονιών, των αδερφών και των δύο παιδιών του, τα οποία ήταν οκτώ και τεσσάρων ετών όταν πέθανε. «Πιστεύω ότι υπάρχουν άνθρωποι, τόσο εδώ όσο και στην Ελλάδα, που τον καλύπτουν, και αυτό το κάνει πολύ δύσκολο για την οικογένειά μου», είπε. «Είναι τρομερό να γνωρίζω ότι οι γονείς μου έθαψαν τον γιο τους και η ζωή τους άλλαξε για πάντα, ενώ εκείνος ζει περπατώντας ελεύθερος. Και κανείς δεν τον έχει εντοπίσει. Πρέπει να παραδοθεί ο ίδιος», πρόσθεσε.Οι αυστραλιανές αρχές πιστεύουν ότι ο Δαλαμάνγκας εξακολουθεί να ζει στην Ελλάδα, όπου η 25ετής παραγραφή –η οποία επιβάλλει μια νόμιμη προθεσμία για την εκδίκαση μιας ποινικής υπόθεσης– πρόκειται σύντομα να συμπληρωθεί. Οι ελληνικές αρχές συμφώνησαν να ασκήσουν δίωξη στον Δαλαμάνγκα για τον φερόμενο ρόλο του στη δολοφονία, αφού η Αυστραλία απέτυχε σε μια προσπάθεια έκδοσής του το 2003.Ωστόσο, αυτή η διαδικασία ανεστάλη το 2007 όταν εξαφανίστηκε, προφανώς χωρίς ίχνη, λέει η Αυστραλιανή αστυνομία. Η αστυνομία έχει δεσμευτεί να συνεχίσει να καταδιώκει τον Δαλαμάνγκα εάν δεν βρεθεί πριν λήξει η παραγραφή τον Απρίλιο. Όμως, καθώς ο χρόνος τελειώνει, η ομοσπονδιακή αστυνομία της Αυστραλίας έχει κάνει μια νέα έκκληση για όποιον έχει πληροφορίες να παρουσιαστεί για να τους βοηθήσει να τον βρουν.«Ο χρόνος είναι πλέον σημαντικός», είπε ο εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομίας του New South Wales Grant Taylor. «Πιστεύουμε ότι κάποιος στην Ελλάδα θα ήξερε πού μένει ή πού εργάζεται ο Δαλαμάγκας. Ευχόμαστε όσοι γνωρίζουν αυτές τις πληροφορίες να βγουν και να το πουν στις αρχές. Μπορούν να το κάνουν ανώνυμα αν το επιθυμούν», εξήγησε.Ο Taylor είπε ότι η αστυνομία ευελπιστεί ότι μια αμοιβή 200.000 δολαρίων για οποιονδήποτε στην Αυστραλία ή στο εξωτερικό δώσει πληροφορίες που οδηγούν στη σύλληψη του Δαλαμάγκα, θα ήταν ο «καταλύτης» για την εύρεση του.Ερωτηθείς εάν η αστυνομία είχε τη δυνατότητα να φέρει τον Δαλαμάγκα πίσω στην Αυστραλία, εάν βρεθεί, ο Taylor εξέφρασε την άποψη ότι «τίποτα δεν είναι αδύνατο». Από την πλευρά του ο εκπρόσωπος της ομοσπονδιακής αυστραλιανής αστυνομίας Jared Taggart είπε ότι πιστεύει ότι υπάρχουν άνθρωποι στην Αυστραλία και την Ελλάδα που «ξέρουν ακριβώς πού βρίσκεται».«Μπορεί να μπει στο πλησιέστερο τμήμα της Ελληνικής αστυνομίας και να παραδοθεί. Ή μπορεί να μπει σε ένα αεροπλάνο και να πετάξει πίσω στο Σίδνεϊ αύριο, όπου θα συλληφθεί». Ως μέρος της έκκλησης, η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα μια φωτογραφία που δείχνει πώς θα ήταν αυτή τη στιγμή ο ηλικίας 53 ετών Δαλαμάνγκας.Ο Taggart είπε ότι η αστυνομία δεν είχε καμία «συγκεκριμένη» πληροφορία ότι η εμφάνισή του θα έχει αλλάξει εκτός από τα σημάδια που επιφέρει η γήρανση και «ίσως η διατροφή του», καταλήγει το δημοσίευμα.