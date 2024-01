Πάνω από 127 είναι οι επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις σε Συρία και Ιράκ

Στη Μέση Ανατολή, όπου κυριαρχεί ο πόλεμος και η αστάθεια, οι πρόσφατες αναφορές δείχνουν ότι οι αμερικανικές βάσεις στην περιοχή έχουν...









Ο Γραμματέας Τύπου του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ Υποστράτηγος Πατ Ράιντερ φέρεται να ανακοίνωσε πρόσφατα ότι από τις 17 Οκτωβρίου 2023, έχουν γίνει 127 επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών τοποθεσιών στη Συρία και το Ιράκ. Από αυτές, τουλάχιστον εννέα έχουν αναφερθεί από τις 4 Ιανουαρίου.127 attacks on US troops since the resumption of hostilities due to Gaza conflict9 attacks since Jan 4th, when the US targeted Mushtaq Jawad Kazim al-Jawari in Baghdad.To its modest credit, the White House finally stopped invoking deterrence in its latest War Powers report. https://t.co/USWeEo1Ho3 — Brian Finucane (@BCFinucane) January 9, 2024 Σύμφωνα με τον Ράιντερ, υπήρξαν 52 επιθέσεις εναντίον τοποθεσιών των ΗΠΑ στο Ιράκ κατά τη διάρκεια της αναφερόμενης περιόδου και υπήρξαν 75 επιθέσεις σε συριακές στρατιωτικές εγκαταστάσεις.Οι ΗΠΑ διατηρούν μια εκτεταμένη και μακροπρόθεσμη στρατιωτική παρουσία στην περιοχή, με σπάνιες περιπτώσεις εχθροπραξιών.Από τότε που το Ισραήλ κήρυξε τον πόλεμο εναντίον της Χαμάς στη Γάζα, ένα μήνα μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση της τελευταίας στο ισραηλινό έδαφος στις 7 Οκτωβρίου, οι αμερικανικές βάσεις έχουν γίνει ευρέως στόχος περιφερειακών μαχητών που δεσμεύονται για αλληλεγγύη με τους Παλαιστίνιους.Στην εκστρατεία βομβαρδισμού 96 ημερών που ανέλαβαν οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF), περισσότεροι από 23.000 άνθρωποι στη Γάζα έχουν σκοτωθεί, σύμφωνα με το τμήμα υγείας που ελέγχεται από τη Χαμάς εντός του θύλακα.Από τότε που η ισραηλινή κυβέρνηση ξεκίνησε την εκστρατεία της κατά της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, οι ιρακινές ανταρτικές οργανώσεις με κυρίαρχη την “Ισλαμική Αντίσταση”, έχουν πραγματοποιήσει επιθέσεις κατά των αμερικανικών δυνάμεων τόσο στη γειτονική Συρία όσο και στο Ιράκ.Μετά τη δολοφονία των ηγετών των ανταρτών που πρωτοστάτησαν στον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας τόσο στο Ιράκ όσο και στη Συρία, το ιρακινό κοινοβούλιο ψήφισε νομοσχέδιο που απαιτούσε από τις ΗΠΑ να αποσύρουν τους στρατιώτες τους από το έθνος – αίτημα που ο αμερικανικός στρατός δεν έχει ακόμη συμμορφωθεί.Στη Συρία, τα αμερικανικά στρατεύματα έχουν αποδώσει συχνές επιθέσεις σε μαχητικές ομάδες που εδρεύουν στο Ιράν.US base in Syria under attackIn the eastern portion of the Deir Ezzor governate in Syria, the US al-Omar oil field base has been the target of a massive rocket attack today. pic.twitter.com/vueSG3gVPB — MintPress News (@MintPressNews) January 8, 2024 Για παράδειγμα, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, πύραυλοι και drones καμικάζι επιτέθηκαν σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στις συριακές επαρχίες Χασάκα και Ντέιρ εζ Ζορ. Ωστόσο, τα συστήματα αεράμυνας στις βάσεις κατέστρεψαν τα drones και τους πύραυλους πριν φτάσουν στους στόχους τους.Καθώς οι IDF συνεχίζουν την επίθεσή τους κατά της Χαμάς εντός της Λωρίδας της Γάζας, τα βίαια επεισόδια μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και των πολιτοφυλακών που υποστηρίζονται από το Ιράν σε άλλα μέρη της περιοχής έχουν κλιμακωθεί.Οι ΗΠΑ έχουν προσφέρει άνευ όρων στρατιωτική και πολιτική υποστήριξη στο Ισραήλ, φτάνοντας ακόμη και στο βαθμό να ασκήσουν βέτο στην κατάπαυση του πυρός.Οι ειδικοί έχουν τακτικά τονίσει ότι αυτά τα περιστατικά και οι επαναλαμβανόμενες επιθέσεις έχουν τη δυνατότητα να οδηγήσουν μια μάχη Ισραήλ-Χαμάς σε έναν ακόμη πιο αιματηρό περιφερειακό αγώνα. Ένα χτύπημα των ΗΠΑ στη Βαγδάτη την περασμένη εβδομάδα σκότωσε έναν διοικητή μαχητικής ομάδας με δεσμούς με το Ιράν, με τον τελευταίο να δεσμεύεται για αντίποινα.Εκτός από τις στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ, αρκετά εμπορικά πλοία που ανήκουν στη Δύση έχουν δεχθεί επίθεση από τις πολιτοφυλακές Χούτι που προμηθεύονται από το Ιράν και εδρεύουν στην Υεμένη.Οι επιθέσεις έχουν πυροδοτήσει μια διεθνή συμμαχία κατά των Χούτι στην περιοχή, με τις ΗΠΑ και τους εταίρους τους να στέλνουν πολεμικά πλοία για να προφυλαχθούν από την πειρατεία και να αποτρέψουν την ανάπτυξη του παγκόσμιου εμπορίου.Τα δυτικά πολεμικά πλοία των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου μόλις απέκρουσαν αυτό που διαφημίζεται ως η «μεγαλύτερη ποτέ» επίθεση από τους Χούτι.