Κινέζοι κλωνοποίησαν μεταλλαγμένο κορονοϊό που ήταν 100% φονικός – Φόβοι για τον κίνδυνο μιας εργαστηριακής διαρροής

Όπως διαπίστωσαν, ο ιός GX_P2V μόλυνε αρχικά τους τους πνεύμονες και ακολούθως τα οστά, τα μάτια, τις τραχειές και τους εγκεφάλους των νεκρών ποντικών. Μέχρι την έκτη ημέρα, το ιικό φορτίο είχε μειωθεί στους πνεύμονες, αλλά είχε προκαλέσει θανατηφόρες επιπλοκές στον εγκέφαλο. «Η σοβαρή λοίμωξη του εγκεφάλου κατά τα τελευταία στάδια της λοίμωξης μπορεί να είναι η βασική αιτία θανάτου αυτών των ποντικιών», έγραψαν οι ερευνητές.Τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι ο ιός μέσω του αναπνευστικού συστήματος εξαπλώνεται και μεταναστεύει στον εγκέφαλο – σε αντίθεση με τον Covid-19, ο οποίος προκαλεί λοιμώξεις των κατώτερων πνευμόνων. Σύμφωνα με τους κινέζους επιστήμονες, η έρευνα αποτελεί μια προειδοποίηση για τους «κινδύνους διάχυσης του GX_P2V στον άνθρωπο».«Ας σταματήσει αυτή η τρέλα πριν να είναι αργά»Ωστόσο πολλοί άλλοι επιστήμονες προχώρησαν σε μια διαφορετική σημαντική προειδοποίηση, επικρίνοντας την έρευνα των κινέζων συναδέλφων τους. «Η μελέτη είναι εντελώς άσκοπη. Δεν νομίζω πως υπάρχει κάτι που μπορούμε να μάθουμε από τον τρόπο μόλυνσης και εξάπλωσης ενός μεταλλαγμένου ιού σε μεταλλαγμένα ποντίκια. Αντίθετα μπορώ να σκεφτώ πώς κάτι τέτοιο θα μπορούσε να πάει πολύ στραβά», έγραψε ο Φρανσουά Μπαλού, ειδικός σε θέματα λοιμωδών νοσημάτων, σε ανάρτησή του στο Twitter (X).I had a look at the preprint. It's a terrible study, scientifically totally pointless. I can see nothing of vague interest that could be learned from force-infecting a weird breed of humanised mice with a random virus. Conversely, I could see how such stuff might go wrong …— Prof Francois Balloux (@BallouxFrancois) January 10, 2024 Ο Ρίτσαρντ Έμπραιτ, χημικός στο Πανεπιστήμιο Rutgers, υπογράμμισε μιλώντας στη Daily Mail ότι συμφωνεί απόλυτα με τις ανησυχίες του Μπαλού, ενώ ο Τζενάντι Γκλίνσκι, συνταξιούχος καθηγητής ιατρικής στο Στάνφορντ, έγραψε σε δραματικό τόνο: «Αυτή η τρέλα πρέπει να σταματήσει πριν να είναι πολύ αργά».«Δεν διευκρινίζεται το επίπεδο και οι προφυλάξεις βιοασφάλειας που χρησιμοποιήθηκαν και αυτό εγείρει την ανησυχητική πιθανότητα πως μέρος ή το σύνολο αυτής της έρευνας, όπως και η έρευνα στη Γουχάν το 2016-2019 που πιθανώς προκάλεσε την πανδημία Covid-19, εκτελέστηκε απερίσκεπτα χωρίς τα ελάχιστα μέτρα βιοασφάλειας και τις πρακτικές που είναι απαραίτητες για την έρευνα με ένα παθογόνο που θα μπορούσε να προκαλέσει πανδημία», υπογράμμισε ο Ρίτσαρντ Έμπραιτ.This madness must be stopped before too late. https://t.co/h3D0gjKYVT — Dr. Gennadi Glinsky, MD, Ph.D. (@gglinskii) January 15, 2024 Ο ιός που χρησιμοποιήθηκε για την έρευνα των κινέζων επιστημόνων εντοπίστηκε για πρώτη φορά το 2017 σε παγκολίνους στη Μαλαισία. Οι ερευνητές τον κλωνοποίησαν και αποθήκευσαν πολλαπλά αντίγραφά του στο εργαστήριο του Πεκίνου, όπου συνέχισε να εξελίσσεται. Οι επιστήμονες ανέφεραν πως είναι πιθανό ο ιός να είχε υποστεί μια μετάλλαξη που ενίσχυσε την μολυσματικότητά του κατά την αποθήκευση, η οποία τον έκανε πιο θανατηφόρο.