Ανακαλύφθηκε χαμένο χειρόγραφο μιας πριγκίπισσας που έγινε πρόσφυγας, πριν από 1.000 χρόνια – Μυστήριο το πώς βρέθηκε σε ελληνικό λεξικό

Κομμάτια από ένα χαμένο χειρόγραφο, ηλικίας σχεδόν 1.000 ετών, το οποίο μπορεί να ανήκε σε μια πριγκίπισσα που διέφυγε από την Αγγλία μετ...



Το μυστήριο με το χειρόγραφο



Το Ψαλτήρι της Gunhild



Πηγή: FOXreport.gr

Ο ερευνητής Thijs Porck ταυτοποίησε 21 κομμάτια του χειρογράφου, τα οποία βρέθηκαν σε ένα αρχείο στην πόλη Alkmaar της Ολλανδίας, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Anglo-Saxon England. Στη μελέτη, ο Porck, ο οποίος εργάζεται στο Πανεπιστήμιο του Leiden, περιγράφει τα ευρήματα, ενώ αναλύει την προέλευσή τους, όπως και το κείμενο που περιέχεται σε αυτά.Το ενδιαφέρον είναι ότι τα κομμάτια είναι από περγαμηνή και βρέθηκαν μέσα στις βιβλιοδεσίες ενός τετράτομου ελληνικού λεξικού. Είχαν χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση του δεσίματος του επιστημονικού έργου, το οποίο είχε δεθεί σε ολλανδικό εργαστήριο, γύρω στο 1600 μ.Χ., όπως έδειξε η έρευνα του Porck. Κατά τον 16ο και 17ο αιώνα, οι βιβλιοδέτες χρησιμοποιούσαν μερικές φορές περγαμηνή για να ενισχύσουν τα δεσίματα των βιβλίων. Επειδή το υλικό αυτό ήταν ακριβό, οι άνθρωποι συχνά επέλεγαν να κόβουν παλιά χειρόγραφα από την προγενέστερη μεσαιωνική περίοδο. Τα χειρόγραφα που επιλέχθηκαν για αυτή τη χρήση ήταν συχνά εκείνα που είχαν χάσει την αξία τους – για παράδειγμα, εκείνα που συνδέονταν με τον καθολικισμό ή ήταν γραμμένα σε μια γλώσσα που δεν μπορούσε πλέον να διαβαστεί.Η ανακάλυψη των κομματιών ήταν σε μεγάλο βαθμό “τυχαία”, δήλωσε στο Newsweek ο Porck, αναπληρωτής καθηγητής μεσαιωνικής αγγλικής γλώσσας. Το προσωπικό του Περιφερειακού Αρχείου Alkmaar του είχε στείλει εικόνες των κομματιών, τα οποία είχαν αποκαλύψει κατά τη διάρκεια μιας έρευνας για τις βιβλιοδεσίες της πρώιμης νεότερης εποχής στη συλλογή τους που περιλαμβάνει μεσαιωνική περγαμηνή.“Πήγα στο αρχείο την επόμενη μέρα και χάρηκα πολύ όταν είδα ότι δεν ήταν μόνο ένα κομμάτι αλλά 21 κομμάτια. Αυτή ήταν η αρχή ενός συναρπαστικού ερευνητικού ταξιδιού που χρειάστηκε περισσότερο από ενάμιση χρόνο για να ολοκληρωθεί”, δήλωσε ο Porck.Τα παλαιά ΑγγλικάΤα θραύσματα που βρέθηκαν στο αρχείο του Άλκμααρ προέρχονται από ένα χειρόγραφο στη λατινική γλώσσα που περιέχει πρόσθετες σημειώσεις, γραμμένες στα παλαιά αγγλικά. Αυτές οι σημειώσεις – γνωστές ως “glosses”- συναντώνται συχνά σε μεσαιωνικά κείμενα, που παρεμβάλλονται ανάμεσα στις γραμμές ή στα περιθώρια του πρωτογενούς κειμένου, κυρίως για να εξηγήσουν ξένες ή δύσκολες λέξεις.Τα παλαιά αγγλικά ή αγγλοσαξονικά είναι μια δυτικογερμανική γλώσσα που μιλιόταν στη Βρετανία μεταξύ περίπου του 500 και του 1100 μ.Χ. Η παλαιότερη καταγεγραμμένη μορφή της αγγλικής γλώσσας, μοιάζει πολύ με τα γερμανικά, τα φριζικά και τα ολλανδικά.Very excited to announce the discovery of Old English fragments inside a series of book bindings! They come from an 11th-c. Latin psalter with Old English glosses and this psalter comes with a fascinating potential backstory involving a refugee English princess! 🧵 pic.twitter.com/43a2bT4NOo — Thijs Porck (@thijsporck) January 11, 2024 Στα αποσπάσματα του χειρόγραφου του Άλκμααρ -που προέρχονται από ένα Ψαλτήρι (τόμος που περιέχει το βιβλικό βιβλίο των Ψαλμών)- τα αρχαία αγγλικά γράφονται πάνω από κάθε λατινική λέξη, για να βοηθήσουν στην επεξήγηση του κειμένου. Αυτό πιθανώς είχε διδακτικό σκοπό: Κάθε αναγνώστης του Ψαλτηρίου θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει για να μάθει λατινικά. Ο Porck κατάφερε να χρονολογήσει τα 21 αποσπάσματα στα 1050-1075 με βάση τη γραφή τους.“Το διαγραμμικό γλωσσάρι της αρχαίας αγγλικής γλώσσας το καθιστά ένα πολύ ενδιαφέρον εύρημα, επειδή είναι σχετικά σπάνιο να βρεθεί υλικό σε αυτή τη γλώσσα”, δήλωσε ο Porck. “Μπορούσα να ανακατασκευάσω μερικά φύλλα του Ψαλτηρίου – όταν ήταν ολοκληρωμένο, πρέπει να ήταν ένα όμορφο και πολυτελές βιβλίο. Αυτό που έκανε το εύρημα αυτό ακόμη πιο ενδιαφέρον ήταν το γεγονός ότι, με βάση τη γραφή, τη γλώσσα, το μέγεθος και το περιεχόμενο, τα κομμάτια που βρέθηκαν μπορούσαν να συνδεθούν με άλλα που βρέθηκαν σε όλη την Ευρώπη: στο Κέιμπριτζ της Αγγλίας, στο Χάαρλεμ της Ολλανδίας, στο Σοντερσχάουζεν της Γερμανίας και στο Ελμπλονγκ της Πολωνίας. Αυτά τα κομμάτια, διάσπαρτα σε όλη την Ευρώπη, αποτελούσαν κάποτε μέρος του ίδιου χειρόγραφου”.